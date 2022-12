Dados correspondem aos meses de janeiro a outubro deste ano e setor de serviços foi o que mais se destacou

Publicado: 15.12.2022

Foto: Divulgação

Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que Anápolis, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, foi o município do interior goiano que mais criou postos formais de trabalho, com 6.583 novas vagas. No ranking estadual, Anápolis fica atrás apenas da capital.

A atividade econômica de serviços foi a que mais se destacou durante os dez primeiros meses deste ano, com 3.519 vagas criadas; seguida pela indústria (1.354), construção (885), comércio (742) e agropecuária (83).

Para o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, “isso mostra a capilaridade do município em ser um polo de oportunidades de empregos, de investimentos, gerando assim mais renda”, disse.