O ex-governador de Goiás e o vice-presidente eleito possuem uma boa relação política há décadas. Os dois foram governadores no mesmo período, durante quatro mandatos

Publicado: 18.12.2022

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, postou, em suas redes sociais, fotos com o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin. Os dois se encontraram nesta sexta-feira (16), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), sede do Governo de Transição de Lula, em Brasília. O goiano escreveu que a reunião foi “cordial” e “produtiva”.

“Conversamos sobre alguns temas importantes para o Brasil: agro, política industrial, geração de empregos, agendas social e ambiental, além de Goiás, é claro”, pontuou Marconi.

A boa relação entre o vice-presidente eleito e o ex-governador de Goiás vem de longa data. Alckmin e Marconi foram governadores, de São Paulo e Goiás, respectivamente, durante os mesmos períodos, por quatro mandatos

O goiano sempre ressaltou as convergências políticas entres eles. Enquanto governador de São Paulo, Alckmin adotou programas de Marconi no Estado, como o Renda Cidadã e o Bolsa Universitária.

Comunicação Marconi Perillo