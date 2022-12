Cantor se apresenta na próxima sexta-feira (23/12). Evento realizado por OVG e Governo de Goiás segue até 1º de janeiro de 2023 e já é considerado um dos maiores do País, com 136 mil visitantes nos dez primeiros dias

Publicado: 19.12.2022

Grandes nomes artísticos se apresentam nesta semana no Natal do Bem 2022, promovido pelo Governo de Goiás e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Uma das atrações mais aguardadas deste ano sobe ao palco do Palácio da Música na sexta-feira (23/12): o Padre Fábio de Melo comandará a festa à noite, a partir das 21h.

Nos próximos dias, também fazem parte da programação a Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Goiás (19/12); o Projeto MuDanças, com o Espetáculo Memórias de Goiás (20/12); a Companhia Rhema, Teatro, Musical e Dança (21/12); Cia Noah Goiás Brasil (21/12) e o Concerto Medley de Natal dos Grupos Sinfônicos da Escola do Futuro de Goiás Basileu França (22/12).

Todas as atrações são gratuitas. Os ingressos podem ser retirados por meio do Sympla (sympla.com.br), com exceção do show do Padre Fábio de Melo, que já está com ingressos esgotados. Também já passaram pelo evento Família Lima, Orquestra Filarmônica de Goiás e Basileu França.

Luzes

Além das apresentações musicais, o Natal do Bem ainda possui projeção mapeada e cerimônia de acendimento das luzes, com o “Guardião da Luz”, como parte da programação diária.

O espaço, que conta com 12 mil metros quadrados de estrutura montada e 800 mil pontos de luz. Conta com a Vila de Natal, está cheia de casas e personagens vivos, como bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses. Tem a Vila Gastronômica com diversos quiosques de comida. A Vila de Brinquedos, destinada às crianças e com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce; e estacionamento com mais de 1.300 vagas.

Reconhecimento nacional

Segundo a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, a Organização e o Governo de Goiás buscaram o que há de melhor no Brasil para realizar a edição deste ano.

Ela explica que cada detalhe, cada atração, cada enfeite de Natal, tudo foi planejado e preparado com todo carinho por essa equipe maravilhosa, que há meses está trabalhando para que tudo estivesse perfeito. “Trouxemos para Goiás o Natal mais bonito de todos”.

Adryanna Caiado, diretora-geral da OVG, é a maior festa natalina do Centro-Oeste. O Natal do Bem cresce a cada ano e, desta vez, terá a melhor estrutura da história.

O Natal do Bem recebeu, no ano passado, um público recorde de visitantes. Foram quase 200 mil pessoas, entre adultos e crianças. Na edição deste ano, só nos dez primeiros dias de evento, 136 mil pessoas já passaram pelo local, segundo estimativas da Polícia Militar. O evento segue até 1º de janeiro de 2023.

Serviço

Assunto: Natal do Bem segue até 1º de janeiro de 2023 e já é considerado um dos maiores do País

Quando: A partir das 18h

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) – GO-020, Km 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia (GO)

Fonte: Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás