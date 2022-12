O evento é gratuito e terá início às 20h30. O concerto também será transmitido ao vivo pelo canal da OSGO no Youtube. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secult Goiás, por meio do Teatro Goiânia

Publicado: 20.12.2022

O Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe nesta quarta-feira (21/12), o tradicional Concerto de Natal apresentado pelo Coro e Orquestra Sinfônica de Goiânia (Osgo), encerrando a temporada oficial de 2022 das corporações. O evento é gratuito e terá início às 20h30. O concerto também será transmitido ao vivo pelo canal da OSGO no Youtube.

O espetáculo terá a participação da soprano Mylena Avien, membro do Coro Sinfônico de Goiânia, e a regência será do maestro titular da orquestra, Eliseu Ferreira.

No programa, clássicos de Johann Strauss, Leroy Anderson, além de coletâneas de músicas de Natal e arranjos escritos especialmente pelos maestros Sérgio Kulhmann e Sidney Ricardo para a Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Parceria

Além das peças, também será executada a obra “Natal em Goyaz”, medley de canções tradicionais de Natal de Goiás, com arranjos do compositor goiano Fernando Cupertino.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secult Goiás, por meio do Teatro Goiânia.

Serviço:

Concerto de Natal 2022 – Uma Celebração Musical

Data: Quarta-feira (21/12), às 20h30

Local: Teatro Goiânia

Regente: Eliseu Ferreira

Entrada gratuita

O concerto também será transmitido ao vivo pelo canal da OSGO no Youtube:

Fonte: Secretaria de Cultura (Secult)- Governo de Goiás