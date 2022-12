A Indonésia tem 276 milhões de habitantes e está em busca de alternativas para o fornecimento de alimentos, por isso o interesse de importação de bovinos vivos para reprodução e abate (Foto: Agrodefesa)

Na manhã desta segunda-feira (19/12), integrantes da comitiva conheceram a Agropecuária Mariká, em Abadiânia. A missão visita também sistemas de produção em outros Estados brasileiros o objetivo de colher dados e informações para futuras negociações de importação de bovinos vivos para reprodução e abate

Publicado: 20.12.2022

O Estado de Goiás recebeu nesta segunda-feira (19/12), uma delegação da Indonésia que está no Brasil conhecendo sistemas de produção, terminação e abate de gado de corte, com o objetivo de colher dados e informações para futuras negociações de importação de bovinos vivos para reprodução e abate.

A comitiva visitou a Agropecuária Mariká, ligada ao grupo VFL Brasil, fazenda especializada em confinamento de bovinos ao longo de todo o ano.

Na propriedade os indonésios foram recebidos pelo diretor da VFL, Edson Castelano; pelo representante do Frigorífico Minerva e da Associação Brasileira de Exportadores de Gado, Gustavo Marcos, e diversos outros representantes da VFL Brasil.

A delegação foi acompanhada pelo ministro-conselheiro da embaixada da Indonésia no Brasil, Gopokson Situmorang e também pelos auditores fiscais federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Gustavo Bracalg e Jorge Caetano Júnior.

Bovinos

Da Agência Goiana de Defesa Agropecuária participou do encontro o médico veterinário Ricardo Ribeiro Alves, da Unidade de Atenção Veterinária, em Anápolis.

Durante a visita à Agropecuária Mariká, os indonésios receberam muitas informações sobre a criação de bovinos no Brasil, terminação de animais para abate e sobre unidades frigoríficas como o Frigorífico Minerva.

Eles também fizeram muitos questionamentos e anotaram dados que serão analisados posteriormente para decisão sobre futuras aquisições de bovinos vivos do Brasil e de Goiás para reprodução e abate.

Delegação

A missão técnica da Indonésia é composta por duas equipes. Uma conheceu fazendas pecuárias no Paraná, Minas Gerais e em Goiás, e outra visitou propriedades no Norte do Brasil.

São médicos veterinários, técnicos da área governamental e empresários, com múltiplo conhecimento em questões sanitárias dos animais, mercado externo e avaliação de dados técnicos, com capacidade para orientar a importação futura de bovinos.

A equipe que esteve na Agropecuária Mariká contava com 15 pessoas, mais o representante da Embaixada no Brasil.

Visita de informação

Além das informações técnicas, os integrantes da comitiva conheceram toda a estrutura da Mariká. Fizeram parte da visitação os currais de recepção e manejo de animais com balança, currais de recria e engorda. Também avaliaram os reservatórios de água, indústria de ração, área de produção de silagem. Conheceram ainda a malha rodoviária para acesso à propriedade e outros pontos de interesse.

O médico veterinário Ricardo Alves, que representou a Agrodefesa, informou que a comitiva se mostrou muito interessada nas informações recebidas. “A percepção é que, neste primeiro momento, eles avaliam a questão da sanidade e os processos de criação. Além do potencial de exportação dos pecuaristas brasileiros”, afirmou.

Vale ressaltar que a Indonésia tem 276 milhões de habitantes e está em busca de alternativas para o fornecimento de alimentos.

Referência

A VFL Brasil é referência nacional em sistemas de confinamento, com capacidade estática para 12 mil animais, além de contar com área de produção de grãos e silagem.

A estrutura é planejada com foco nas necessidades de bem-estar do animal, o que contribui para garantir a produção sustentável e melhores resultados para os pecuaristas.

A programação da delegação indonésia será concluída nesta terça-feira (20), com reunião de trabalho a ser realizada no Mapa, em Brasília.

Fonte: Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás