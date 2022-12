Servidores estaduais recebem os salários nesta quinta-feira (22/12), dez dias antes do término do mês. Folha de pagamento atinge cerca de R$ 2 bilhões

Publicado: 20.12.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, libera nesta quinta-feira (22/12) o salário de dezembro para todo o funcionalismo estadual dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), órgãos independentes (Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e Municípios) e Defensoria Pública Estadual.

A folha do Executivo é a que tem maior valor líquido – R$ 1,58 bilhão – e beneficia mais de 167 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Com os demais Poderes e órgãos, o total a ser pago aos trabalhadores é de aproximadamente R$ 2 bilhões, recurso que deve contribuir para um incremento nas vendas do comércio no final de ano.

Reconhecimento

A antecipação dos salários é uma forma de reconhecer a parceria e o compromisso existentes entre os colaboradores e o estado. “Sem a compreensão e dedicação dos servidores seria impossível alcançarmos os resultados que conquistamos, com a realização de várias obras demandadas pela sociedade”, avalia o governador Ronaldo Caiado.

