Prognóstico elaborado pelo Cimehgo aponta para risco de inundação e alagamentos no Centro-Norte do Estado (Fotos: Semad-GO)

Assim como em 2021, índice pluviométrico deve ser alto nessas regiões no período de Natal e Ano Novo. Juntos, 14 municípios podem acumular até 700 milímetros de precipitação até o início de 2023

Publicado: 22.12.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), alerta para a ocorrência de chuvas acima da média nas regiões Centro, Norte e Nordeste de Goiás nos próximos dias. O prognóstico elaborado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta para risco de inundação e alagamentos durante o período das festividades, como ocorrido no final de 2021 e início deste ano.

O relatório do Cimehgo indica que até o final de dezembro as chuvas tendem a ser intensas em todo o Estado, mas os maiores alertas são para Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Formosa, Hidrolina, Itapaci, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Nova Roma, Pilar de Goiás, São João d’Aliança, São Luiz do Norte, Teresina de Goiás e Uruaçu. Juntos, todos esses municípios podem acumular até 700 milímetros de precipitação até o início de 2023.

Como lembra a titular da Semad, Andréa Vulcanis, estudos elaborados pelo Cimehgo em julho de 2022 já apontavam para uma anomalia pluviométrica nos meses de dezembro e janeiro, com destaque para o Centro-Norte do estado. A secretária destaca a importância de a população ficar atenta aos riscos, principalmente em pontos turísticos onde há cavernas e cachoeiras: “As defesas civis estão atuando para notificar essas áreas, porém é fundamental que os munícipes se abriguem em lugares seguros antes para que não fiquem ilhados”, alerta.

Orientações

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás também emitiu uma série de recomendações à população com medidas de prevenção e dicas sobre como agir em situações de risco causadas pelo mau tempo. Confira:

Recomendações em caso de chuva:

– Se estiver na rua durante a chuva, seja a pé, de bicicleta ou moto, e água estiver passando por cima do meio fio, não arrisque atravessar ou seguir na rua alagada. Você pode ser arrastado pela água, cair em um bueiro ou buraco. Espere a chuva passar e o nível da água abaixar para prosseguir;

– Caso esteja dentro de um veículo, evite trafegar em locais onde o nível da água esteja na metade das rodas do veículo e evite baixadas ou regiões próximas a córregos ou ribeirões. Além do risco do motor parar, o carro pode ser arrastado pela força da água;

– Acenda o farol baixo, pois além de melhorar a visão, o veículo atrás pode se guiar com as luzes vermelhas do seu carro. Se for prosseguir, utilize a primeira ou segunda marcha;

– Evite abrigar ou estacionar embaixo de árvores, durante as chuvas, pois elas podem cair e ocasionar acidentes;

– Se estiver dentro do veículo e o nível da água começar a subir, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar, pelo número 193, para receber orientações de segurança, até que os bombeiros cheguem ao local.

Em caso de raios, se estiver em casa:

– Desligue os aparelhos elétricos das tomadas;

– Caso esteja tomando banho, saia imediatamente, pois o raio pode cair na rede hidráulica e você poderá receber a descarga através da água do chuveiro;

– Evite o uso de telefone com fio ou celular ligado à tomada.

Em caso de raios, se estiver na rua:

– Evite áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

– Não fique no alto de morros ou no topo de prédios;

– Não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos;

– Não abrigue debaixo de árvores;

– Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica;

Após as chuvas:

– Caso more em áreas de risco, faça uma inspeção em sua moradia, verificando a possibilidade de desabamentos;

– Não utilize equipamentos elétricos em locais inundados ou que tenham sido molhados, pois há risco de choque elétrico;

– Verifique a existência de animais peçonhentos em sua moradia. Caso alguém seja picado, identifique o animal e encaminhe a vítima ao centro médico de referência mais próximo.

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Governo de Goiás