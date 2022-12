Além dos conceitos, apresenta o roteiro detalhado de cada passo tomado pelo estado de Goiás no processo da gestão de riscos, bem como as repercussões, benefícios e resultados alcançados (Foto: divulgação)

Publicado: 22.12.2022

Case de sucesso no setor público brasileiro, a implantação da gestão de riscos em todos os órgãos do Poder Executivo de Goiás, um dos eixos do Programa de Compliance Público, está agora transformada em livro. A obra “Gestão de Riscos na Prática – Conceitos, Desafios e Resultados no Estado de Goiás” será lançada nesta sexta-feira (23/12), às 10 horas, no Ópera Café Bistrô (Rua T-52 nº 511, Setor Bueno, Goiânia).

Publicado pela Editora Fórum, o livro, que tem apresentação do governador Ronaldo Caiado e prefácio de Fabrício Motta, é de autoria do controlador-geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller e de três gestores de Finanças e Controle da Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão que coordena o Programa de Compliance Público. São eles Mara Nunes Borges, Luís Henrique Crispim e Adriano de Castro.

Manual de gestão

Segundo os autores, o objetivo principal da obra é auxiliar órgãos da Administração Pública no processo de implantação e aprimoramento da gestão de riscos, bem como servir de orientação e referência a outros entes que iniciem trabalho semelhante.

Além dos conceitos, apresenta o roteiro detalhado de cada passo tomado pelo estado de Goiás no processo da gestão de riscos, bem como as repercussões, benefícios e resultados alcançados.

Ao integrar teoria e prática, o livro é um verdadeiro manual de gestão de riscos que, já aplicado, apresenta os caminhos a serem percorridos por uma organização, independentemente do seu tamanho e grau de complexidade.

Nesse sentido, oferece metodologia sobre o tema e sugere modelos para a implantação e sedimentação da gestão de riscos, que tem como foco a qualificação da gestão pública e do gasto público.

Gerenciamento eficaz

De acordo com os modernos referenciais de auditoria e consultoria, a gestão de riscos é essencial para a boa governança, pois fornece garantia razoável para que os objetivos organizacionais sejam alcançados.

Ela também é fundamental para o processo decisório e para um gerenciamento eficaz dentro das organizações, daí a importância de uma obra que explora caminhos que foram transpostos e que apresenta os resultados alcançados.

Serviço

Lançamento do livro Gestão de Riscos na Prática – Conceitos, Desafios e Resultados no Estado de Goiás (Autores: Henrique Ziller, Mara Borges, Luís Henrique Crispim e Adriano de Castro)

Data: 23/12/2022 (sexta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Ópera Café Bistrô (Rua T-52 nº 511, Setor Bueno, Goiânia)

Fonte: Controladoria-Geral do Estado (CGE) – Governo de Goiás