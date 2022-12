Por meio de parceria com a Federação Goiana de Futebol, a TBC vai transmitir os jogos do Campeonato Goiano de Futebol da 1º Divisão do próximo ano

Publicado: 23.12.2022

Gol de placa! A TV Brasil Central vai transmitir os jogos do Campeonato Goiano de Futebol da Primeira Divisão de 2023. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta quinta-feira (22), dentro da programação do Brasil Central 24 Horas. O contrato de transmissão também foi assinado ao vivo. Por meio de parceria com a Federação Goiana de Futebol (FGF), a emissora de TV da Agência Brasil Central obteve os direitos para transmitir, ao vivo, os jogos do Goianão no próximo ano. A notícia também é um presente para os torcedores goianos.

Para anunciar oficialmente a novidade, estiveram no estúdio-auditório da Agência o vice-governador eleito Daniel Vilela, o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson de Paula, o presidente da FGF, André Luiz Pitta Pires, o presidente eleito da FGF, Ronei de Freitas, o secretário da Agricultura, Tiago Freitas, dirigentes de times de futebol goianos (Grêmio Anápolis, Morrinhos, Goianésia. Goiânia, Goiás, Atlético Goianiense, Aparecidense, Vila Nova, Anápolis, Inhumas e Iporá), representantes de entidades ligadas ao esporte, cronistas e comentaristas esportivos e ex-jogadores de futebol.

O vice-governador eleito Daniel Vilela reforçou o protagonismo que o futebol tem na comunicação. Ele relatou que André Pitta elaborou a proposta da TBC transmitir os jogos do Campeonato Goiano de Futebol de 2023. Daniel Vileta a levou ao governador Ronaldo Caiado e foi muito bem recebida. “É um momento muito importante”, destacou, acrescentando que outras ações serão realizadas pelo Governo de Goiás para ter novamente os estádios lotados, marcando a vida de jovens e crianças. Daniel Vilela destacou ainda a importância de impulsionar o esporte como uma forma de política pública. E elogiou o trabalho de André Pitta, que está no final de sua gestão na Federação Goiana de Futebol, e será sucedido por Ronei Freitas em 2023.

Grande parceria

Segundo o presidente da FGF, André Pitta, expectativa para o próximo Goianão é grande. Ele agradeceu a consideração e o respeito de Daniel Vilela, na ocasião em que levou ao vice-governador eleito a proposta da TBC realizar a transmissão dos jogos. Lembrou que são jogos de times goianos e uma TV 100% goiana unindo esforços. Agradeceu publicamente o governador Ronaldo Caiado, por abraçar a ideia, e o presidente da ABC, Reginaldo Jr, que se mostrou incansável em concretizar o projeto. “A gente começa uma grande parceria. Todos os clubes que conversamos demonstraram satisfação com o projeto”, salientou.

Sobre os horários dos jogos, Pitta ponderou que a Federação ainda não tomou a decisão oficial, mas a tendência é que nos domingos sejam realizados às 10 horas da manhã, porém isso ainda depende de ajustes com clubes e atletas. A FGF também está buscando melhoria no horário dos jogos noturnos (de quarta-feira), para que não sejam realizados tão tarde e que os torcedores que trabalham possam ir aos estádios. “Vai ser um Campeonato de sucesso, com transmissão de sucesso, com o apoio do Governo do Estado.”, resumiu. André Pitta agradeceu também a Secretaria da Economia, pelo programa Nota Fiscal Goiana, que tem distribuído R$ 4 milhões por ano aos clubes de futebol goianos. E garantiu que os clubes vão se empenhar em colocar mais torcedores como cadastrados no Nota Fiscal.

Imagens liberadas

Durante o evento, Reginaldo Jr. informou que a TV Brasil Central vai fazer o pré-jogo e o pós-jogo de todas as rodadas do Goianão 2023. E anunciou que todas as imagens da TBC poderão ser usadas imediatamente pelas outras emissoras, facilitando assim o trabalho dos jornalistas esportivos. “Viemos para dar dignidade aos times goianos e respeito aos torcedores”, complementou.

O secretário de Esporte e Lazer, Henderson de Paula, declarou que o estádio Serra Dourada passou por reforma para receber os jogos do Campeonato Goiano. O gramado foi revitalizado e a Pasta está entregando os 32 banheiros reformados para atender os torcedores. “Estamos preparados para receber os grandes jogos do nosso campeonato de futebol”, garantiu.

O presidente eleito da FGF, Ronei Freitas, falou sobre a grande responsabilidade que será gerir a Federação. Mas disse que adquiriu “certa experiência” e vai utilizá-la para implantar melhorias em prol dos clubes e dos filiados em geral. Ele agradeceu os apoios conseguidos para o projeto, concretizando essa situação da transmissão dos jogos pela TV Brasil Central. “Vai ser muito benéfico para o crescimento do futebol”. Agradeceu o governador Ronaldo Caiado e o Reginaldo Júnior pelo empenho. “O Reginaldo abraçou o projeto e nos traz uma responsabilidade grande pela expectativa criada, mas tenho certeza que vamos tirar de letra e fazer um grande projeto”, afirmou.

Presente ao evento, o secretário da Agricultura, Tiago Seapa, lembrou os tempos de garoto em sua cidade natal, quando assistia aos jogos do Campeonato Goiano pela TV Brasil Central. “Vamos torcer para o time do Morrinhos ser campeão, é minha cidade, meu coração. Mas parabéns à TV Brasil Central, será um grande campeonato”, disse.

Representantes dos clubes goianos também deram seus depoimentos e cumprimentaram a emissora de TV pelo projeto.

Pouco antes da assinatura do contrato de transmissão, o presidente Reginaldo Júnior declarou: “(Essa conquista) não é apenas da Brasil Central, mas de todas as pessoas apaixonadas pelo futebol goiano.” Disse que o contrato, com todos os valores, está publicado no Diário Oficial do Estado. Na ocasião, foi veiculado pela primeira vez o VT oficial do Campeonato Goiano 2023. No final da transmissão, foi informado que o sorteio da Nota Fiscal Goiana, que seria realizado nesta quinta-feira (22), com transmissão ao vivo da TV Brasil Central, ficou para a próxima semana, porque a Caixa Econômica Federal adiou o seu sorteio da Loteria Federal.

ABC Digital