Publicado: 23.12.2022

O Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), divulgou nesta quinta-feira (22/11/2022) o resultado final do concurso público para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG). O resultado final e o boletim de desempenho podem ser conferidos na página do concurso: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2022/concurso-ifg-docente/.

O edital, publicado em 05/09/2022, previa o preenchimento de 28 vagas. O concurso teve 2.798 candidatos inscritos, que realizaram as provas referentes ao concurso em outubro e novembro de 2022, em nove diferentes cidades do Estado de Goiás. Os cargos mais concorridos foram de professores de Química (Uruaçu), Letras – Português (Formosa) e Biologia (Águas Lindas). A remuneração pode chegar até R$ 9.616,18, conforme titulação.

O concurso de docentes do IFG, assim como o de Técnico-Administrativo em Educação (TAE), foi organizado pelo Instituto Verbena/UFG e os editais foram construídos em parceria com a comissão de concurso do Instituto Federal de Goiás. A reitora do Instituto Federal de Goiás, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, destacou que, em meio à conjuntura nacional dos últimos anos, realizar um concurso público dessa envergadura é de extrema importância. A reitora agradeceu o Instituto Verbena/UFG, a Comissão de Concurso do IFG e a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos pela condução para que os processos de seleção fossem realizados com lisura, cuidado, ética e transparência.

A Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos do IFG, Sandra Abadia Ferreira, também agradeceu ao Instituto Verbena/UFG e a Comissão do Concurso do IFG, e afirmou que apesar do IFG não ter oferecido novas vagas nestes concursos públicos de docentes e TAE há expectativa de que com o novo governo haja maior desenvolvimento nas Instituições de Ensino Superior, o que se estende aos quadros de pessoal. Além disso, Sandra afirmou que a parceria com o Instituto Verbena/UFG terá continuidade. Quanto à convocação e nomeação dos aprovados, a pró-reitora sinalizou que deve ocorrer em tempo hábil após os trâmites de autorização pelo governo federal.

A diretora Executiva do Instituto Verbena/UFG, Claci Rosso, destacou que já existe uma relação de parceria entre instituições federais, e que realizar os concursos públicos do IFG consolidam essa cooperação. “Ser parceiro do IFG num momento de concurso significa também uma relação de confiança no trabalho, que visa selecionar bons servidores públicos federais”, afirma a diretora. É uma honra contribuir com o IFG selecionando professores e técnicos para diferentes municípios e cargos”.

Conforme edital, o concurso público do Instituto Federal de Goiás tem validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do IFG.

Confira as vagas que foram ofertadas no concurso público para Docentes do Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG):

Administração;

Agrimensura e Cartografia;

Agronomia;

Biologia;

Cinema;

Engenharia Civil/Hidráulica;

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos – EEI;

Engenharia Mecânica/Fabricação e Materiais;

Engenharia/ Sistemas de Controle;

Física;

Geologia;

Letras Português;

Letras Português/Inglês;

Letras Português/ Libras;

Meio Ambiente;

Química;

Química/Biotecnologia;

Kalyne Menezes

Assessora de Comunicação

Instituto Verbena/UFG