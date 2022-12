Publicado: 23.12.2022

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás – SEBRAE/GO, por meio do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), abre Processo Seletivo para provimento de vagas existentes, bem como para formação de cadastro de reserva. O período de inscrição é de 21/12 a 29/12/2022, no site institutoverbena.ufg.br, no Portal do(a) Candidato(a).

A remuneração é de R$ 4.232,88 para o cargo de Assistente II, e de R$ 7.580,42 para os cargos de Analista Técnico. A contratação é por prazo indeterminado conforme as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. O SEBRAE/GO oferece, além do salário, os seguintes benefícios: Plano de saúde (extensivo a dependentes); Previdência privada complementar; Seguro de vida em grupo; Auxílio-alimentação e/ou refeição; Plano odontológico; Auxílio babá, creche e educação; Vale-transporte.

Confira a descrição das vagas:

ASSISTENTE II

Formação exigida: Ensino médio completo, com certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Número de vagas: Goiânia/GO: 01 + cadastro de reserva / Aparecida de Goiânia/GO: 01 + cadastro de reserva

Carga Horária: 40 horas semanais.

Acesse o Comunicado de Seleção Nº 01/2022 na página da seleção para informações sobre todos detalhes e requisitos.

ANALISTA TÉCNICO I – ADMINISTRATIVO

Formação exigida: Ensino superior completo (graduação) em qualquer área de conhecimento, com diploma reconhecido pelo MEC.

Número de vagas: Goiânia/GO: 02 + cadastro de reserva

Carga Horária: 40 horas semanais.

Acesse o Comunicado de Seleção Nº 02/2022 na página da seleção para informações sobre todos detalhes e requisitos.

ANALISTA TÉCNICO I – LOGÍSTICA

Formação exigida: Ensino superior completo em Logística, Tecnologia em Logística, Tecnólogo em Transporte Terrestre ou Administração de Empresas, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Número de vagas: Goiânia/GO: 01 + cadastro de reserva

Carga Horária: 40 horas semanais.

Acesse o Comunicado de Seleção Nº 03/2022 na página da seleção para informações sobre todos detalhes e requisitos.

ANALISTA TÉCNICO I – DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Formação exigida: Ensino superior completo em Administração de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis ou Direito, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Número de vagas: Goiânia/GO: 01 + cadastro de reserva

Carga Horária: 40 horas semanais.

Acesse o Comunicado de Seleção Nº 04/2022 na página da seleção para informações sobre todos detalhes e requisitos.

Leia o Comunicado de Seleção referente ao cargo que deseja concorrer antes mesmo de se inscrever. Em caso de dúvidas, solicite informações pelo e-mail: candidato.iv@ufg.br ou (62) 3209-6330 / 3209-6331.

Acesse aqui os comunicados: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2022/sebrae-go/.