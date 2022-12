Cerca de 450 mil pessoas já passaram pelo Natal do Bem 2022 ao longo deste mês de dezembro (Foto: Aline Cabral)

Realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, evento natalino é considerado o maior da Região Centro-Oeste e oferece apresentações artísticas e culturais, decoração temática com mais de 800 mil pontos de luz

Publicado: 27.12.2022

Considerado o maior evento de Natal da Região Centro-Oeste e um dos maiores do país, o Natal do Bem do governo estadual e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) já recebeu quase meio milhão de pessoas, desde a inauguração, no dia 3 de dezembro.

Realizado de forma gratuita, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, o evento atrai famílias de todo o estado. A programação segue até 1º de janeiro de 2023, com apresentações de artistas locais e nacionais, além de decoração com 800 mil pontos de luz.

Ao longo dos dias de celebração, grandes nomes já se apresentaram no palco do Natal do Bem, com destaque para os shows da Família Lima e do Padre Fábio de Melo.

Padre Fabio de Melo se apresentou no dia 23 de dezembro: “Sou muito feliz de estar aqui. Agradeço à OVG, ao Governo de Goiás e ao Sesc pelo convite para fazer parte desse projeto tão bonito” (Foto: Aline Cabral)

“Cada detalhe desse evento é pensado para que as famílias goianas, especialmente as crianças, possam viver a magia do Natal de forma inesquecível. Organizamos o Natal do Bem para que todos se sintam acolhidos pelo Governo de Goiás e pela OVG”, diz a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

Programação Natal do Bem

Em funcionamento das 18h às 23h, todos os dias da semana, o Natal do Bem conta com programação variada. Entre as atrações: acendimento das luzes com o Guardião da Luz, Parada Natalina, onde as famílias recebem o Papai Noel, e grandes espetáculos no Palácio da Música.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, lembra que tudo foi pensado para acolher todos os visitantes com dignidade e respeito. “Nada é mais gratificante que o encantamento das pessoas com nosso Natal do Bem. Desde o início do planejamento, nos preocupamos em proporcionar uma experiência feliz”.

Momentos

Ao longo dos dias de evento, as 450 mil pessoas que passaram pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer puderam aproveitar grandes momentos do Natal do Bem 2022. Entre os artistas que embalaram o evento, a Família Lima fez a alegria das famílias no dia 6 de dezembro.

Na ocasião, um dos músicos do grupo, Lucas Lima, disse que era uma honra fazer parte da festa realizada pela OVG e o Governo de Goiás.

“Aqui, a gente teve a oportunidade de usar a nossa arte como uma ferramenta para fazer o bem e para a diversão das pessoas. Gostamos muito e isso nos motiva ainda mais a fazer o melhor show que a gente puder”, contou Lucas Lima.

“Aqui, a gente teve a oportunidade de usar a nossa arte como uma ferramenta para fazer o bem e para a diversão das pessoas”, disse o músico Lucas Lima, que se apresentou no dia 6 de dezembro (Foto: Aline Cabral)

Quem também emocionou o público do Natal do Bem foi o Padre Fábio de Melo, que se apresentou no dia 23. “Sou muito feliz de estar aqui. Agradeço à OVG, ao Governo de Goiás e ao Sesc pelo convite para fazer parte desse projeto tão bonito. Essa é uma noite especial e de grandes bênçãos para o Natal”, comentou Padre Fábio.

Natal do Bem 2022

Realizado pelo Governo de Goiás e OVG, em parceria com o Sesc Goiás e Secretaria da Retomada, o Natal do Bem 2022 é um evento pensado para acolher as famílias goianas ao longo de todo o mês de dezembro. As programações artísticas e culturais são gratuitas.

O evento é realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e conta com patrocínio da Saneago e Mitsubishi Motors, além de direção artística da D’arte Multiarte.

Fonte: Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)