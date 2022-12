Hoje, o presidente eleito anunciou os últimos 16 ministros

Publicado em 29/12/2022 – Por Felipe Pontes – Repórter da Agência Brasil – Brasília

O últimos nomes de ministros do futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foram anunciados hoje (29), em Brasília. No total, serão 37 ministérios. Desses, cinco são ligados à Presidência da República. Os ministros assumem o cargo no próximo domingo (1º).

Confira abaixo os nomes anunciados para todos os 37 ministérios:

Na Presidência da República:

Casa Civil – Rui Costa Secretaria-Geral – Márcio Macedo Secretaria de Relações Institucionais – Alexandre Padilha Gabinete de Segurança Institucional – Gonçalves Dias Secretaria de Comunicação – Paulo Pimenta

Na Esplanada dos Ministérios:

Advocacia-Geral da União (AGU) – Jorge Messias Controladoria-Geral da União – Vinicius Marques de Carvalho Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Carlos Fávaro Ciência e Tecnologia – Luciana Santos Cultura – Margareth Menezes Defesa – José Múcio Monteiro Fazenda – Fernando Haddad Educação – Camilo Santana Gestão e Inovação em Serviços Públicos – Esther Dweck Igualdade Racial – Anielle Franco Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – Geraldo Alckmin Integração e Desenvolvimento Regional – Waldez Góes Justiça e Segurança Pública – Flavio Dino Pesca e Aquicultura – André de Paula Previdência Social – Carlos Lupi Saúde – Nísia Trindade Cidades – Jader Filho Comunicações – Juscelino Filho Relações Exteriores – Mauro Vieira Minas e Energia – Alexandre Silveira Mulher – Cida Gonçalves Portos e Aeroportos – Marcio França Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome – Wellington Dias Esporte – Ana Moser Meio Ambiente – Marina Silva Planejamento e Orçamento – Simone Tebet Trabalho e Emprego – Luiz Marinho Turismo – Daniela Souza Carneiro Direitos Humanos e Cidadania – Silvio Almeida Povos Indígenas – Sônia Guajajara Transportes – Renan Filho Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – Paulo Teixeira

