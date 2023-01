Iniciativa da Escola do Futuro do Estado de Goiás é voltada a startups e empreendedores de base tecnológica para desenvolver o ecossistema de inovação goiano. Inscrições devem ser feitas pelo site https://efg.org.br/stais

Publicado: 03.01.2022

Foto: Sedi

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), lançou nesta segunda-feira (02/01) o Programa de Pré-incubação e Mentoria e Apoio a Empreendimentos Inovadores (Pmaei) da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG). A iniciativa é voltada a startups e empreendedores de base tecnológica, com o objetivo de desenvolver e fomentar o ecossistema de inovação goiano.

O edital busca pessoas que queiram empreender e precisam de ajuda para tirar sua ideia do papel ou empreendedores que já tenham o seu negócio, mas precisam de auxílio para desenvolver seu produto ou serviço de maneira inovadora. O edital é formado por duas frentes: o Programa de Mentoria e Apoio a Empreendimentos Inovadores (Pmaei) e o uso dos Ambientes de Inovação das EFGs.

Os Ambientes de Inovação são compostos por três laboratórios. O InoveLab é um laboratório com equipamentos de última geração para o desenvolvimento de protótipos. A Pré-incubadora e Coworking são espaços para reuniões, estudo, trabalho, networking e compartilhamento de ideias. Já o Estúdio TV-Web de audiovisual é equipado com equipe técnica especializada para gravações em vídeo e áudio.

Para orientar o desenvolvimento dos negócios, o Pmaei oferecerá mentorias nas áreas de Captação de Recursos, Administrativa e Financeira; Marketing, Comunicação e Vendas; Tecnologia e Inovação; Jurídica e Propriedade Intelectual.

O ciclo de pré-incubação terá duração de quatro meses, com direito a até oito sessões individuais gratuitas de mentoria das áreas de interesse do candidato. As mentorias e o uso dos ambientes de inovação serão realizados de forma presencial nas instalações físicas das EFGs localizadas nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto.

Para se inscrever o candidato precisa ser maior de idade, ter o ensino fundamental completo e ser proprietário ou sócio do negócio.

A ideia ou projeto proposto deve obrigatoriamente ter caráter de inovação (conforme a Lei de Inovação – Lei Nº 10.973, de 2 de dezembro, de 2004). As inscrições devem ser feitas pelo site: https://efg.org.br/stais. O resultado preliminar sai em até 15 dias úteis após a inscrição do candidato.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação – Governo de Goiás