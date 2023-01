Vice-governador Daniel Vilela representou governador Ronaldo Caiado na posse da ministra Simone Tebet, em Brasília, reforçando que Goiás tem muitos assuntos a tratar com o Ministério do Planejamento

Goiás tem pautas importantes a tratar com o Ministério do Planejamento. A avaliação é do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, que participou da cerimônia de posse da ex-senadora Simone Tebet (MDB-MS) no cargo de ministra do Planejamento, no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira (05/01).

Daniel Vilela representou o governador Ronaldo Caiado, que se recupera de uma cirurgia cardíaca em sua fazenda em Americano do Brasil.

“Temos muitos assuntos importantes para Goiás que são tratados pelo Ministério do Planejamento”, ponderou Daniel Vilela, citando o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual Goiás aderiu, que agora está sob responsabilidade também do ministério ocupado pela emedebista.

Lembrando que o Ministério do Planejamento é quem elabora o orçamento do governo federal, Daniel Vilela pontuou que, mesmo com o orçamento de 2023 formatado pelo governo anterior e já aprovado pelo Congresso Nacional, pode ser possível conseguir recursos para Goiás.

“Em função da situação de saúde do governador Ronaldo Caiado, algumas coisas foram postergadas para serem planejadas no mês de janeiro e, quando isso acontecer, vamos ver o que é possível enquadrar dentro das diretrizes e metas do orçamento federal”, adiantou o vice-governador.

O vice-governador de Goiás pontuou ainda que tanto Caiado como ele já se manifestaram sobre a importância de manter um relacionamento harmônico e construtivo com o governo federal. “Vamos trabalhar nesse sentido”, assegurou.

