Publicado: 06.01.2023

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás – SEBRAE/GO, por meio do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), abre Processo Seletivo para Trainees, com 06 vagas mais cadastro de reserva. O período de inscrição é de 16/01/2023 a 27/01/2023, no site institutoverbena.ufg.br, no Portal do(a) Candidato(a). O valor da inscrição será de R$ 60,00.

O Programa de Trainee é um programa de iniciação profissional destinado a profissionais de cursos de nível superior, que desejam aumentar a sua capacitação por meio do aprendizado e da vivência empresarial, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogável por igual período, mediante resultado de avaliação contínua e necessidade do SEBRAE/GO, nos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

A remuneração para Trainee do SEBRAE/GO é de R$ 4.500,00. A contratação é por prazo determinado (CLT), com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. O SEBRAE/GO oferece, além do salário, os seguintes benefícios: Plano de saúde (extensivo a dependentes); Previdência privada complementar; seguro de vida em grupo; Auxílio-alimentação e/ou refeição; Plano odontológico; Auxílio babá, creche e educação; Vale-transporte.

Confira abaixo as características e requisitos necessários para participar do Trainee do SEBRAE/GO:

Cargo: TRAINEE – SEBRAE/GO

Remuneração: R$ 4.500 (Quatro mil e quinhentos reais)

Local de trabalho: Goiânia-GO

Número de vagas: 06 (seis) + Cadastro de reserva

Requisitos Exigidos/Obrigatório:

Escolaridade:

Formação universitária completa (graduação) concluída no período de dezembro/2020 até dezembro/2022 em: Administração; Ciência da Computação; Ciência da Informação; Ciências Agrárias ou Ambientais (Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental ou Ciências Ambientais); Ciências Contábeis; Ciências de Dados; Ciências Econômicas; Ciências Sociais (Sociologia e Política); Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing); Direito; Empreendedorismo; Engenharia de Software; Engenharias (diversas engenharias); Estatística; Gestão da Informação; Inteligência Artificial; Letras; Pedagogia; Políticas Públicas; Psicologia; Relações Internacionais.

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa 1. Características e funcionalidades de gêneros textuais variados. 2. Funcionalidades e características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, científico e outros). 3. Variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica, histórica. 4. Linguagem verbal e não verbal. 5. Linguagem falada e escrita. 6. Linguagem formal e informal. 7. Mecanismos de produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação, ambiguidade, citação, inferência, pressuposto. 8. Organização do texto e fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade). 9. Concordância verbal e nominal. 10. Regência verbal e nominal. 11. Emprego do sinal indicativo de crase. 12. Colocação dos pronomes átonos. 13. Pontuação. ● Raciocínio Lógico e Matemático 1. Lógica e raciocínio lógico. 2. Estruturas lógicas. 3. Diagramas lógicos. 4. Lógica de Argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 5. Lógica sentencial (ou proposicional). 6. Proposições Simples e Compostas. 7. Tabelas Verdade.

Conhecimentos Específicos:

Conhecimentos sobre o SEBRAE 1. Criação e consolidação do sistema SEBRAE. 2. A transição de Cebrae para SEBRAE. 3. Dos Fundamentos da Entidade e do âmbito de atuação do SEBRAE/GO. 4. Órgãos diretivos do SEBRAE/GO. 5. Das disposições gerais, transitórias e finais – Estatuto Social do SEBRAE/GO. 6.Código de Ética do Sistema SEBRAE. 7. Mapa Estratégico do SEBRAE/GO. 8. Estrutura Organizacional do SEBRAE/GO: composição e funcionamento. 9. Atuação do SEBRAE para acesso à inovação e tecnologia. ●Gestão de Projetos 1. Conceitos básicos de gerenciamento de projetos. 2. Metodologias de gerenciamento de projetos. 3. Grau de dependência das atividades/tarefas. 4. Escopo do projeto. 5. Cronogramas e gestão do tempo do projeto. 6. Gestão da qualidade do projeto. 7. Gestão dos cursos do projeto. 8. Gestão de riscos do projeto. 9. Gestão de aquisições do projeto. 10. Gestão da execução do projeto. ● Empreendedorismo e Inovação 1. Empreendedorismo e Pequenos Negócios. 2. Introdução ao Empreendedorismo. 3. Empreendedorismo no Brasil. 4. Empreendedorismo na prática. 5. Lei Complementar 123/2006. 6. A inovação nos pequenos negócios. 7. Gestão da inovação nos pequenos negócios. 8. Ecossistemas de apoio à inovação nos pequenos negócios. 9. Marco legal da inovação. 10. Ecossistema de inovação – MEI Tools

Outros:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (Permanente e válida) – Categoria B, obrigatório. Ter disponibilidade para realizar viagens a serviço.

Principais Atribuições:

Atuar em grupos nos projetos multifuncionais quando designado; Aplicar conhecimentos e habilidades inerentes a diferentes processos do SEBRAE/GO; Planejar atividades de média complexidade, articulando recursos humanos, físicos e financeiros, para consecução de objetivos estratégicos, na Unidade onde estará lotado; Elaborar relatórios, pareceres, projetos, notas técnicas e outros, com clareza e objetividade, segundo as normas técnicas estabelecidas; Realizar apresentação de projetos em reuniões, palestras e outras atividades de compartilhamento de conhecimento, dentro ou fora da organização, sobre assuntos restritos à sua especialidade e aos projetos que participa; Realizar viagens para desempenho de atividades conforme direcionamento do Sebrae; Aplicar conhecimentos gerais de informática, englobando a utilização de processador de textos e de planilhas eletrônicas, navegadores de internet e outros aplicativos; Realizar acompanhamento de projetos do SEBRAE/GO, junto aos clientes, quer seja na capital e/ou interior do Estado; Participar da articulação e negociação em parcerias organizacionais/empresariais, sob orientação; Negociar prazos e recursos, no âmbito da organização e outras instituições para o desenvolvimento de projetos de sua responsabilidade, sob orientação; Analisar dados, documentos e informações pertinentes à sua área de atuação, relacionando seus impactos com as atividades sob sua responsabilidade, sob orientação; Planejar, implementar, acompanhar e avaliar resultados de projetos técnicos, sob orientação; Analisar problemas, identificar e implementar soluções técnicas dentro de sua área de atuação, seguindo metodologias definidas, sob orientação; Demais tarefas correlatas desde que compatíveis com o cargo e sob orientação.

A seleção para as vagas de Trainee será realizada em três etapas, sendo: 1ª Etapa: Análise Curricular e Documental; 2ª Etapa: Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva e Discursiva; e 3ª Etapa: Defesa de Currículo (Entrevista Individual por Competências).

Acesse o Comunicado de Seleção Nº 05/2022 na página da seleção para informações sobre todos detalhes e requisitos. Em caso de dúvidas, solicite informações pelo e-mail: candidato.iv@ufg.br ou (62) 3209-6330 / 3209-6331.

