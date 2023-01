Inscrições podem ser feitas de 13 a 31 de janeiro, por meio do site da organização social que administra as unidades de saúde do Governo de Goiás

Publicado: 06.01.2023

Os Hospitais Estaduais de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja), Itumbiara São Marcos (HEI), São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó (HESLMB) e as Policlínicas Estaduais da Região Rio Vermelho, em Goiás, e Região Oeste, em São Luís de Montes Belos, abrem seletivo para contratação exclusiva de Pessoa com Deficiência (PCD).

As vagas para as seis unidades do Governo de Goiás são para cadastro de reserva, com salários que variam entre R$ 1,4 mil e R$ 3,9 mil. A contratação será conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As inscrições podem ser feitas de 13 a 31 de janeiro, no site https://ibgcbrasil.org.br/trabalheconosco/.

Os cargos disponíveis nos três hospitais são: analistas administrativo, analistas de qualidade e de TI; assistentes administrativo e social; auxiliar de farmácia, biomédico(a), enfermeiro(a), farmacêutico(a), fisioterapeuta, fonoaudiólogo(a), instrumentador cirúrgico, maqueiro, nutricionista, ouvidor(a), psicólogo(a), técnico(a) de imobilização ortopédica, técnicos(as) de segurança do trabalho, de TI, de enfermagem e terapeuta ocupacional.

Já nas Policlínicas, os cargos são: analistas administrativo, analistas de qualidade, analistas de TI; assistentes administrativo e assistente social; auxiliar de farmácia, enfermeiro(a), farmacêutico(a), fisioterapeuta, fonoaudiólogo(a), nutricionista, ouvidor(a), psicólogo(a), técnicos(as) de segurança do trabalho, de enfermagem, de TI e terapeuta ocupacional.

Os requisitos para inscrição constam no edital, que deve ser lido por todos os candidatos. Entre as exigências estão: apresentar a documentação solicitada e estar habilitado a desempenhar as funções do cargo ao qual o profissional se candidatar.

Fonte: SES/IBGC – Governo de Goiás