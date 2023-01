Itens comprados pelo Governo de Goiás serão entregues a partir do dia 18 de janeiro, data em que começam as aulas na rede. Distribuição contemplará todos os matriculados e será feita por regionais de Educação

Publicado: 10.01.2023

Foto: Seduc-GO

Mesmo com o início do ano letivo de 2023 se aproximando, os estudantes da rede pública estadual de educação não precisam se preocupar com a aquisição de materiais escolares. Isso porque o Governo de Goiás irá distribuir novos kits de materiais escolares a todos os alunos matriculados nas escolas estaduais.

Cada kit é composto por cadernos universitários; calculadora de bolsa; canetas esferográficas preta, azul e vermelha; cola branca; esquadros; régua; transferidor; lápis de cor e lápis grafite; apontadores e borrachas escolares. A quantidade de itens em cada conjunto, no entanto, varia conforme a etapa de ensino atendida.

A entrega de kit escolar, instituída pela gestão do governador Ronaldo Caiado em 2021, atenderá aos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos. A intenção é garantir a equidade na comunidade escolar, ampliar o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, além de prevenir a evasão escolar.

Cronograma

Por questões de logística e organização, a entrega dos kits de materiais escolares neste ano será feita por regionais. A distribuição terá início no dia 18 de janeiro, nas escolas estaduais jurisdicionadas às Coordenações Regionais de Educação (CREs) de Iporá, Jataí, Rio Verde, Minaçu, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruaçu.

No dia 23 de janeiro, será realizada a segunda entrega. Dessa vez, serão atendidas as unidades jurisdicionadas às CREs de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Ceres, Formosa, Goianésia, Itapaci, Luziânia, Novo Gama, Planaltina e Rubiataba.

Já no dia 27 de janeiro, a distribuição ocorrerá nas CREs de Campos Belos, Goiás, Itapuranga, Jussara, Piranhas, Pires do Rio, Posse, São Luís de Montes Belos, Silvânia e Trindade. A última entrega será no dia 30 de janeiro para os alunos matriculados nas escolas atendidas pelas CREs de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiatuba, Inhumas, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras, Piracanjuba, Morrinhos e Catalão.

Fonte: Seduc – Governo de Goiás