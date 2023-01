Ações abrangem toda a estrutura da polícias militar, civil e penal, bem como do Corpo de Bombeiros. “Estamos aumentando a segurança nos poderes”, disse Renato Brum, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás (Foto: Wesley Costa)

Polícia civil reforçou central de flagrantes para atender ocorrências das polícias rodoviárias estadual e federal. Ônibus de manifestantes que retornavam de Brasília foram apreendidos em Catalão, Aparecida de Goiânia, Morrinhos e Hidrolândia

Publicado: 10.01.2023

Por determinação do governador Ronaldo Caiado, as forças de segurança do Estado de Goiás estão monitorando o movimento de manifestantes extremistas, com efetivo de prontidão para assegurar a tranquilidade e, se necessário, conter grupos dentro do território goiano e também no Distrito Federal.

Após os atos antidemocráticos ocorridos na tarde deste domingo (08/01), em Brasília (DF), as estradas estaduais que dão acesso à unidade federativa já receberam reforço na segurança, e as tropas de choque da região estão disponíveis para atuar, caso necessário.

“Está tudo preparado e bem planejado a partir de hoje”, declarou o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Renato Brum, que também tranquilizou a população. “Aqui em Goiás está tudo dentro da normalidade. Não temos nenhuma rodovia estadual ou federal interditada”, enfatizou.

As ações abrangem toda a estrutura das polícias militar, civil e penal, bem como do Corpo de Bombeiros. “Estamos aumentando a segurança nos poderes, tanto no Executivo, Legislativo, Judiciário, e no Ministério Público do Estado”, acrescentou.

Central de flagrantes

A Polícia Civil reforçou a central de flagrantes para atender demandas não só da Polícia Rodoviária Estadual como também da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com atuação integrada entre as diferentes áreas da pasta, o serviço de inteligência atua preventivamente para monitorar os manifestantes.

“Estamos monitorando e tomando precaução para não gerar algum tipo de transtorno aqui no estado de Goiás”, assinalou Brum.

Para auxiliar a identificação dos manifestantes, a Polícia Civil de Goiás também trabalha de forma subsidiária à Polícia Federal (PF).

“Vamos identificar as pessoas que estão nos veículos e verificar elemento de prova, se houve a participação efetiva de cada uma”, explicou a superintendente da Policia Judiciária de Goiás, Ana Claudia Rodrigues Stoffel.

Rodovias

Em função da divisa com o DF, os policiais goianos acompanham, em parceria com a PRF, o retorno de ônibus que fizeram o transporte de integrantes do grupo extremista.

“Nesse momento, já temos ônibus apreendidos e pessoas sendo ouvidas. Instauramos alguns inquéritos e alguns flagrantes”, contabilizou o titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Renato Brum.

Até o momento foram detidos seis veículos, em locais como Catalão, Aparecida de Goiânia, Morrinhos e Hidrolândia.

Desmobilização

O grupo de manifestantes que não aceitam o resultado das eleições e que estavam acampados no quartel do Exército, no Jardim Guanabara, em Goiânia, começaram a deixar pacificamente o local, segundo o comandante geral da PM, Coronel André Henrique Avelar de Sousa.

“Não haverá necessidade de uso da força”, pontuou o comandante. “Já há naturalmente uma diminuição muito significativa de pessoas. Eles deixarão o local”, assegurou.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás