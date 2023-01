Cursos são para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, no Centro da Juventude Tecendo o Futuro

Publicado: 10.01.2023

Foto: Aline Cabral/OVG

O Centro da Juventude Tecendo o Futuro da OVG está com inscrições abertas para vários cursos de qualificação profissional e atividades esportivas totalmente gratuitos. Ao todo, são 862 vagas para os períodos matutino e vespertino. O público-alvo é formado por adolescentes e jovens, de ambos os sexos, com idade entre 12 e 21 anos, em situação de vulnerabilidade social.

As vagas são para aulas de música (violino, violão, teclado, bateria), dança, natação, vôlei, futsal, basquete, handebol, karatê, jiu-jitsu, informática básica e assistente de recursos humanos, além de oficinas de artesanato, culinária, corte e costura e curso de robótica.

As inscrições são feitas apenas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das oito às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede do Centro da Juventude Tecendo o Futuro. A unidade fica na Avenida Cristóvão Colombo, esquina com a Rua Managuá, Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Para a matrícula, é preciso apresentar RG, CPF do adolescente e responsável, foto 3×4 e comprovantes de endereço e de escolaridade. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6983, (62) 3201-6955 ou pelo WhatsApp (62) 99869-3004.

Portas para o futuro

Administrado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Centro da Juventude Tecendo o Futuro tem capacidade para atender, de forma digna e acolhedora, cerca de 500 jovens por mês em situação de vulnerabilidade social.

A unidade funciona em um espaço amplo e moderno e tem como objetivo preparar adolescentes e jovens para o mercado de trabalho, inclusive abrindo portas para as primeiras experiências profissionais, além de garantir que eles possam participar de atividades esportivas, culturais e recreativas.

“O Governo de Goiás valoriza e sabe da importância de espaços assim. Muitos adolescentes não têm acesso a atividades que podem ajudar a abrir portas para a qualificação profissional ou voltar as atenções para atividades esportivas. Então, o que oferecemos é justamente isso: oportunidades. Despertamos sonhos e damos todo o suporte para que eles sejam realizados”, esclarece a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

O Centro da Juventude Tecendo o Futuro conta com parceiros como o Senac, que atua na capacitação e qualificação profissional, com o objetivo de inserir os jovens no mercado de trabalho; a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), com todo o suporte ao Laboratório de Robótica, do Programa Include, que facilita o acesso a tecnologias para pessoas carentes.

Também integram o projeto a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, que é responsável pelas aulas de música e dança; a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, com atividades esportivas, e o Programa Itaú Social, que oferta o Laboratório de Multimídia.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, faz questão de frisar: “O Centro da Juventude é um projeto inovador, pensado para oferecer segurança, conforto e dignidade a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E o mais importante: prepará-los para o mercado de trabalho”.

Meninas de Luz

O local também abriga o programa Meninas de Luz, que cuida e ampara grávidas e puérperas vulneráveis, com idade entre 12 e 21 anos. As gestantes recebem enxovais completos, fraldas infantis descartáveis e kit farmácia. Elas ainda recebem orientações sobre cuidados com o bebê, amamentação e vacinação, além de se integrarem nas ações ofertadas pelo Centro.

A cada 15 dias, são entregues cestas com hortifruti (verduras, legumes, folhagens e frutas) e pacotes do Mix do Bem, do Banco de Alimentos da OVG, às famílias das gestantes e puérperas atendidas pelo Meninas de Luz.

O apoio começa na gestação e continua até a criança completar um ano de vida. Todo trabalho é feito por uma equipe multiprofissional que oferece atendimento psicossocial, odontológico e atividades socioeducativas, com informações sobre nutrição, educação sexual, planejamento familiar, além de cursos voltados para a qualificação profissional.

Serviço

Assunto: Centro da Juventude Tecendo o Futuro oferece vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional e atividades esportivas

Quando: de segunda a sexta-feira, das oito às 11 horas e das 13 às 16 horas

Onde: Avenida Cristóvão Colombo, esquina com a Rua Managuá, s/nº, Jardim Novo Mundo, Goiânia.

