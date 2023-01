Valentina e Eloá já estão ambientadas ao Hecad, hospital onde vão passar pela cirurgia de separação nesta quarta-feira (Foto: Vivian Duarte)

Cirurgia será conduzida pela equipe do médico Zacharias Calil, composta por aproximadamente 50 profissionais, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, em Goiânia

Publicado: 11.01.2022

Esta próxima quarta-feira (11/01) é aguardada com muita expectativa pela família das gêmeas siamesas Valentina e Eloá Prado dos Santos, de 3 anos de idade. Elas nasceram unidas por parte do tórax e abdômen e, após dois anos de acompanhamento médico, vão passar pela primeira cirurgia de separação.

O procedimento será no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), unidade do Governo de Goiás, em Goiânia. A equipe do médico Zacharias Calil, composta por aproximadamente 50 profissionais, vai conduzir a cirurgia.

Gêmeas siamesas

As meninas nasceram em Guararema (SP), mas a família se mudou para Morrinhos, no sul de Goiás, para ficar mais próxima da unidade de saúde, uma das poucas no país que realiza o procedimento de separação, considerado de alta complexidade.

Desde 2021, as gêmeas siamesas já passaram por diversos atendimentos até a colocação dos expansores, espécie de tecido que tem a função de estimular o crescimento da pele. “Estamos confiantes que já deu tudo certo”, disse o pai, Fernando de Oliveira dos Santos.

O cirurgião Zacharias Calil conta que as crianças dividem os intestinos grosso e delgado, fígado e genitália. Unidas pela bacia, ou seja, pelo osso ísquio, elas configuram um caso de gêmeas isquiópagas, classificado como um dos mais complexos da cirurgia pediátrica.

“A expectativa é grande, porque é uma cirurgia de alta complexidade. Apesar de nós já termos realizado várias cirurgias, essa será minha vigésima segunda, eu considero esse caso totalmente diferente devido à condição anatômica”, explica.

Operação será conduzida pela equipe do médico Zacharias Calil, composta por aproximadamente 50 profissionais (Foto: Vivian Duarte)

Cirurgia

A cirurgia pode durar até 19 horas e ocorrerá por etapas. O nível de ligação entre os intestinos será determinante para a continuidade até a separação total.

“Vamos torcer para que esses órgãos tenham uma união na parte mais baixa, que é o mais comum, para viabilizar a separação”, complementa.

Além de Calil, uma equipe de aproximadamente 20 médicos das mais diversas áreas (Urologia, Cirurgia plástica, Ortopedia, Aparelho digestivo, Anestesiologia, entre outras) vai participar do procedimento, com apoio da Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Fisioterapia.

Segundo o diretor técnico do hospital, André Resende, esta será a primeira de muitas cirurgias de separação na unidade, inaugurada em janeiro de 2022.

“Todas as equipes, assistenciais e de apoio, estão empenhadas na previsão e provisão de insumos e equipamentos necessários para que essa cirurgia tão esperada seja de grande sucesso. Foi importante a integração de todos os setores nesse processo para que tudo esteja alinhado. Desde já agradeço a todos pelo empenho em prol do nosso propósito que é cuidar de vidas”, reforça o diretor.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás