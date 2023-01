Segunda maior variação foi do pão francês, que, por outro lado, teve queda na média de valor cobrado ao consumidor entre o mês anterior e o atual (-9%)

Publicado: 12.01.2023

Passado o fim do ano, com a batata reinando em termos de variação de preço (138%), a primeira pesquisa da cesta básica de 2023, referente a janeiro, traz a banana como vilã entre os itens levantados mensalmente pelo Procon Anápolis. Sempre presente na mesa dos brasileiros, a fruta foi encontrada com valores oscilando entre R$ 2,98 e R$ 5,99 (diferença de 101%). Além disso, o custo médio do produto ao consumidor subiu 20% na comparação com a pesquisa de dezembro.

Como há muito tempo não aparece nos levantamentos, o segundo item que sofreu maior variação neste mês foi o quilo do pão francês (92%), com preços entre R$ 9,88 e R$ 18,99. O valor médio, no entanto, indica retração de 9% se confrontado com dezembro. Nesta mesma lógica, a margarina (500g) foi o produto que mais sofreu recuo (-13%) comparando os dois meses, mas ocupou o terceiro lugar na pesquisa de janeiro (85%), com valores entre R$ 4,49 e R$ 8,29.

Além dos itens presentes na cesta básica, também foram pesquisados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O sabão em pó (800g) teve variação de 154%, com valores entre R$ 4,99 e R$ 12,69, a mesma diferença sofrida pelo papel higiênico fino branco (4 und), com preço variando entre R$ 4,99 e R$ 12,69. O detergente líquido (pacote de 500g) aparece em seguida, com diferença de 70% e preço oscilando entre R$ 8,49 e R$ 15,54.

A pesquisa do Procon Anápolis levou em consideração 23 itens e foi realizada em seis estabelecimentos comerciais da cidade entre os dias 5 e 9 do mês corrente. Para consultar o relatório completo, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.