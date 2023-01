Ação acontece nesta sexta-feira, 13, e população deve levar em troca materiais recicláveis, eletrônicos ou alimentos não perecíveis

Publicado: 12.01.2023

O projeto Troca Consciente vai realizar uma edição extra nesta sexta-feira, 13, no Viveiro Municipal de Anápolis. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, disponibilizará cinco mil mudas de árvores nativas do Cerrado em troca de materiais recicláveis, eletrônicos ou alimentos não perecíveis. O objetivo é promover a arborização urbana, além da conscientização da população sobre o descarte correto do lixo.

“O projeto faz parte do programa Pro-Água, que visa incentivar a população anapolina a plantar árvores na nossa região. Além disso, o Troca Consciente tem como meta fazer o descarte correto desse lixo arrecadado de forma que ele não seja jogado nos córregos e rios da cidade”, explica o diretor de Meio Ambiente, Thiago Vitorino. Os alimentos não perecíveis auxiliam nas ações do Voluntários de Coração.

Na edição atual, que já realizou oito ações e ainda tem mais três previstas, já foram doadas mais de 10 mil mudas de diversas espécies. Foram arrecadadas ainda cerca de 10 toneladas de recicláveis, que são destinados às cooperativas responsáveis. Os resíduos eletrônicos são encaminhados a empresas parceiras.

“Para nós está sendo muito gratificante ver que as pessoas estão mais conscientes com o cuidado ao meio ambiente e ter esse contato com a população é de grande aprendizado”, ressalta a assessora geral responsável pelo programa Troca Consciente, Ane Emanoela Marinho Cavalcantes.