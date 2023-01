Programa Passe Livre Estudantil do Governo de Goiás concede 48 viagens gratuitas por mês a estudantes; prazo para solicitar o benefício ou atualizar dados vai até dia 30 de abril (Foto: Seds-GO)

Benefício concedido pelo Governo de Goiás garante 48 viagens gratuitas por mês a estudantes para deslocamentos em Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis

Publicado: 20.01.2023

Até esta sexta-feira (20/01), 44.592 estudantes já realizaram o cadastro ou o recadastro do programa Passe Livre Estudantil (PLE) do Governo de Goiás, administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

O PLE dá direito a 48 viagens gratuitas por mês no transporte coletivo de Goiânia, da região Metropolitana e de Anápolis. O prazo para que o interessado solicite o benefício, ou faça a atualização dos dados, vai até o dia 30 de abril e a entrega dos cartões respeita a ordem de solicitação.

Novos cartões

Neste ano, alunos de Goiânia e da região Metropolitana vão receber novos cartões. Isso porque o sistema de pagamento dessas cidades foi modernizado, garantindo o recebimento imediato dos créditos, ou seja, os novos cartões já virão recarregados.

O saldo do cartão não é cumulativo. Se o aluno não utiliza todas as passagens, no mês seguinte é depositada apenas a diferença para completar as 48 viagens. O cadastro ou recadastro dos beneficiários deve ser feito pelo site juventude.go.gov.br.

Cadastro e recadastro são obrigatórios

“Destacamos que é obrigatório que os alunos façam o cadastro e recadastro para ter acesso ao benefício. Quanto antes fizerem, mais rápido poderão ter acesso ao cartão”, destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Wellington Matos.

A cobertura do PLE abrange os municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade.

Anápolis

Para os estudantes de Anápolis não há mudança no sistema de pagamento. O cadastro ou recadastro deve ser realizado na sede da Urban, na Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, localizada na Rua General Joaquim Inácio, n° 206.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números: (62) 3201-9788 (Ligação), (62) 3201-9748 (WhatsApp), (62) 98306-0294 (WhatsApp), 0800.648.2222 (Redmob).

Fonte: Seds – Governo de Goiás