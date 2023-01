Governador Ronaldo Caiado participa de homenagem ao ex-governador Maguito Vilela: reconhecimento póstumo (Fotos: Lucas Diener)

Publicado: 25.01.2023

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta terça-feira (24/01), de uma homenagem ao ex-prefeito e ex-governador Maguito Vilela, que completaria 74 anos. A cerimônia foi realizada na Cidade Administrativa, em Aparecida de Goiânia, município que o político governou por dois mandatos (2009 a 2016). Além do descerramento de um busto em frente ao prédio do Executivo municipal, a prefeitura exibiu um vídeo em memória de Maguito, falecido em janeiro de 2021 por complicações da Covid-19.

Caiado foi recebido no gabinete do prefeito Vilmar Mariano, momento em que afirmou que Maguito “formou uma escola” de política, ao longo de mais de 40 anos de vida pública. Pouco depois, em discurso, se referiu à trajetória do político. “Maguito teve uma trajetória rara. Foi vereador, deputado, senador e governador. Poucos homens percorreram esse caminho e ele fez isso num curto espaço de tempo”. “Se naquele busto tivesse uma palavra, estaria a palavra gratidão, por tudo que Maguito fez por Aparecida”, completou o prefeito.

Reconhecimento

Filho do homenageado, o vice-governador Daniel Vilela agradeceu o gesto. “Não tenho dúvida em afirmar que ele viveu, politicamente, seus melhores dias aqui nessa cidade. Nunca se cansou de dizer que foi o momento mais realizador da vida pública dele. Uma homenagem depois de dois anos da sua passagem, no seu aniversário, demonstra que os aparecidenses o terão no seu coração de forma eterna”, ressaltou. Também estavam presentes outros filhos de Maguito, Vanessa e Miguel; a viúva, Flávia Teles; e os irmãos Leila, Nice e Nélio.

Parceria

Busto de Maguito Vilela em frente ao prédio do Executivo municipal de Aparecida

Durante o evento, Caiado reforçou que pretende trabalhar em parceria com a prefeitura de Aparecida. “Estou à inteira disposição de Aparecida, vamos ampliar nossos convênios e ações conjuntas. Sei da importância e da relevância daqui, polo de desenvolvimento do estado”, garantiu. Entre as ações previstas, o Governo de Goiás estuda criar um gabinete da vice-governadoria no município e aumentar investimentos em educação e segurança pública, entre outras áreas.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás