Governador se reúne com deputados da 19ª legislatura (Foto: Junior Guimarães)

Governador reúne parlamentares da 19ª legislatura da base para agradecer apoio na aprovação de matérias importantes nos últimos quatro anos que deram ao Estado “capacidade de investimento”

Publicado: 25.01.2023

O governador Ronaldo Caiado se reuniu, nesta terça-feira (24/01), com deputados estaduais da base que compõem a 19ª legislatura. No encontro realizado no Palácio das Esmeraldas, o chefe do Executivo agradeceu a parceria e destacou o protagonismo dos parlamentares na aprovação de matérias que deram a Goiás condições de avançar nesses últimos quatro anos. “Se hoje estamos colhendo frutos, faço questão de compartilhar com os deputados que sustentaram os momentos mais difíceis da nossa trajetória”, afirmou.

A atual legislatura termina neste mês. Alguns deputados deixam a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), enquanto outros serão empossados para novo mandato a partir de 1º de fevereiro. Caiado afirmou que o encontro desta semana não se trata de uma despedida, mas da reafirmação de um compromisso com aqueles que contribuem com o fortalecimento de Goiás. “Hoje temos um Estado com capacidade de investimento. Já temos uma noção real daquilo em que avançamos”, disse.

Projetos de destaque

O governador mencionou alguns projetos de destaque colocados em prática no território goiano em áreas como a saúde – a exemplo do início das obras do Hospital do Câncer –, educação, social, habitação e infraestrutura. “Esse convívio [entre Executivo e Legislativo] vai ficar na história da política de Goiás. Votar matérias como votamos, e ter esses resultados, é algo que nos enche de orgulho”, definiu. “Hoje Goiás está apto a mostrar o que somos nacionalmente, e o que podemos fazer.”

Em nome dos parlamentares, o presidente da Alego, Lissauer Vieira, afirmou que nesses últimos quatro anos Goiás se pautou pela harmonia entre os Poderes. E que a boa relação garantiu resultados efetivos para a população. “Mostra que o caminho foi difícil, claro, mas percorrido da forma mais correta possível. Hoje Goiás comemora um Estado equilibrado e que é exemplo para todo o Brasil”, declarou.

Lissauer lembrou que houve matérias “importantes e difíceis de serem votadas”, mas que os deputados presentes na reunião “deram a sustentação” para aprovação delas. “Hoje podem dizer, em alto e bom som, que participaram da transformação administrativa e econômica do Estado, e que isso rende frutos em todas as áreas. Goiás é referência de administração pública, de gestão transparente e honesta”, salientou o parlamentar.

Encontro com Lula

Ainda durante a reunião, o governador comentou que ficou cerca de 50 dias afastado das atividades presenciais para se recuperar de uma cirurgia cardíaca, mas que já retomou a agenda. Um dos compromissos de destaque nesta semana está previsto para a sexta-feira (27/01), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um encontro com governadores e governadoras em Brasília. Na ocasião, Caiado espera apresentar ao presidente e seus ministros “algumas prioridades do Estado e outras que sejam comuns à região Centro-Oeste”.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás