Curso semipresencial tem vagas limitadas e, além das aulas online, com encontros presenciais que poderão acontecer no CEITec, em Anápolis, ou na UnB

Publicado: 25.01.2023

Estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Gestão Pública Municipal, que tem por objetivo a formação de agentes públicos pertencentes aos quadros da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. O curso é semipresencial e as aulas serão oferecidas pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria da Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis) e da Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura.

A intenção é oferecer ferramentas atuais que contribuam para o agente público enfrentar os desafios postos no exercício de suas funções, de forma conectada à realidade tecnológica e globalizada. Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de fevereiro pelo link https://sigaa.unb.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf. As vagas são limitadas.

Além das aulas online, os encontros presenciais poderão acontecer no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec) ou na UnB, com data e local definidos durante o período letivo. Não há cobrança de mensalidades, apenas a taxa de inscrição no valor de R$ 50. Para participar da seleção, é importante ler atentamente o edital, observando os critérios e as documentações solicitadas. O edital está disponível no endereço http://cead.unb.br/editais e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 99179-0546.