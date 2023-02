Crianças receberam kits escolares e de escovação e se divertiram com a apresentação de contadora de histórias

Publicado: 01.02.2023

Foto: Gislaine Matos

Crianças da Escola Municipal Ayrton Senna, que fazem parte do programa Integração, retornaram às aulas nesta semana com uma grande surpresa. Os estudantes foram beneficiados com a entrega de kits escolares e de escovação, iniciativa do programa Voluntários de Coração, além da contação de história com Dalci Brincante, que tirou gargalhadas dos pequenos. O kit escolar, com caderno, lápis, giz de cera, borracha e apontador, foi doado pela empresa Armazém Goiás. Já o kit escovação, que contém escova, creme dental e fio dental é fruto de doação da Diretoria de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, que também levou orientação sobre escovação aos presentes.

A primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, que participou do evento, falou do intuito do programa e da importância da integração dos serviços. “O principal objetivo é levar todos os serviços da Prefeitura para os quatro cantos da cidade. O Integração foi criado no contraturno escolar para levar para as crianças cultura, esporte, educação e assistência social de forma integrada, para que todos tenham acesso às políticas públicas que transformam vidas”, disse.

Para o estudante Gabriel Batista, de 10 anos, foi uma alegria e tanto. “Além de voltar às aulas, que eu estava super ansioso, ainda ganhei caderno, lápis e escova de dente. Nossa, estou muito feliz”. Ele também revelou que o Integração mudou sua vida. “Com o programa descobri o dom de cantar”, disse o menino, que faz aulas de canto, xadrez e futebol no período em que não está na escola.

Estiveram presentes a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Eerizania Freitas, o secretário de Educação, Alex Martins, vereadores da Câmara Municipal de Anápolis, servidores da Prefeitura de Anápolis, além de pais e alunos.

O programa Integração, da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atende crianças referenciadas nos CRAS e CREAS, de 6 a 17 anos, no contraturno escolar, oferecendo atividades sociais, educativas, culturais e esportivas nas escolas municipais. O objetivo é promover a formação social da criança junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

São aulas de dança, teatro, música, futebol, vôlei, handebol, entre tantas outras atividades, que desenvolvem habilidades e talentos para diferentes áreas artísticas e esportivas. Atualmente, o Integração está nas escolas municipais Ayrton Senna da Silva, Clóvis Guerra, Inácio Sardinha de Lisboa, Professora Josephina Simões e Walter Beze.