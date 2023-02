Publicado: 08.02.2023

O início do ano dá aquela motivação para colocar em prática planos de criar novos negócios ou modernizar empreendimentos já existentes. Para facilitar, o Instituto Assaí, por meio da Academia Assaí disponibiliza cursos gratuitos para contribuir com a capacitação de micro e pequenos(as) empreendedores(as) do ramo alimentício de todo o Brasil. São formações que visam desenvolver as competências e proporcionar trocas e práticas para a melhoria de pequenos negócios.

Os cursos são para aqueles(as) que desejam ser donos(a) do próprio negócio, bem como aqueles que já empreendem para que profissionalizem cada vez mais essa atividade com aulas sobre formalização, precificação, cuidados de higiene, processos de produção, logística, atendimento ao cliente e marketing. São ensinamentos de planejamento e inovação para tirar ideias e projetos do papel, além de conteúdos que ajudam a identificar as oportunidades e ameaças na hora de abrir e manter um empreendimento.

Ao todo são oferecidos 12 cursos: Todos(as) podem empreender; Empreender na Prática; Boleiros(as) e Salgadeiros(as); Padarias e confeitarias; Vendas por encomenda; Superando desafios; Vencendo na crise; Pizzarias; Dogueiros(as) e Foodtrucks; Minimercados e mercearias; Bares e lanchonetes; Restaurantes e Ambulantes. Cada um tem uma média de oito aulas em formato de vídeo. Para ter acesso a todas as aulas, basta fazer o cadastro no site (Link). A Academia Assaí também disponibiliza informações que colaboram para o sucesso de um negócio em várias matérias no site e através do podcast “Negócio em Dia”, disponível nas plataformas digitais de áudio.

Os cursos online possuem a chancela do Instituto Assaí, organização social e independente do Assaí Atacadista, que tem como propósito promover oportunidades e caminhos de prosperidade.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 55 bilhões nos últimos 12 meses, está presente nas cinco regiões do País com mais de 260 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui cerca de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.

Sobre o Instituto Assaí

O Instituto Assaí é o braço social do Assaí Atacadista. Criado em 2022, ele mantém a tradição da Companhia em realizar ações sociais, entre elas o fomento a ao microempreendedorismo no setor de alimentos em regiões de vulnerabilidade social pelo Brasil. Assim, o Instituto nasce com o propósito de promover oportunidades e caminhos de prosperidade para o desenvolvimento de pessoas e de comunidades em todo o país. Isso é realizado por meio de iniciativas em: empreendedorismo, alimentação e ou esporte. Uma das inciativas mais reconhecidas é o Prêmio Academia Assaí Bons Negócios, atualmente na 5ª edição. Mais informações no site.