Estudantes que prestaram o ENEM e tem interesse de ingressar na UFG devem estar atentos a datas e procedimentos

Publicado: 08.02.2023

Aqueles que prestaram o Enem 2022 e possuem interesse em ingressar na UFG no semestre 2023/1 devem estar atentos ao Edital de Matrícula do Sistema Unificado de Seleção (SiSU), divulgado pelo Instituto Verbena/UFG, responsável por gerenciar todo o processo seletivo na instituição. O resultado do SiSU 2022 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no próximo dia 13 de fevereiro. A UFG oferece 4.414 vagas pelo para este ano, com o objetivo de selecionar estudantes para os seus mais de 100 cursos de graduação. Para isso, é necessário que os interessados em ingressar na UFG acessem o SiSU entre os dias 16/2 e 24/2 para selecionar as suas opções de curso.

A divulgação da 1ª chamada será feita no dia 28/2 no site do INEP e também em sisu.ufg.br, onde constam as informações completas sobre o processo seletivo na universidade. A diretora do Instituto Verbena, Claci Rosso, destaca que é de responsabilidade do candidato acompanhar as informações que são divulgadas no site do SiSU na UFG. “É muito importante uma leitura atenta do Edital de Matrícula para que, desde já, o candidato já saiba detalhes importantes do processo, como as datas, e os documentos necessários para a matrícula presencial”, afirmou. Vale lembrar que a matrícula da UFG é realizada sempre em duas etapas: a confirmação de matrícula online e, posteriormente, a entrega da documentação da matrícula de forma presencial, e escalonada. A confirmação da vaga online dos aprovados em primeira chamada deverá ser realizada entre os dias 2/3 e 8/3 no site sisu.ufg.br.

Os candidatos que não foram aprovados em nenhuma das suas opções de curso em 1ª chamada, podem realizar a inscrição na lista de espera do SiSU entre os dias 28/2 a 8/3. A 2ª chamada será divulgada em 13/3 e a 3ª chamada no dia 17/3. Para candidatos(as) às vagas do Câmpus Goiás haverá 4ª e 5ª chamada, conforme cronograma no edital.

Serviço

UFG – SiSU 2023

Confira o edital: sisu.ufg.br

Informações: candidato.iv@ufg.br (62) 3209-6330 e 3209-6331.