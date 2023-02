Tenente-coronel Edson Luís Souza Melo assume Comando de Operações de Divisas, que tem foco em ações de policiamento preventivo e repressivo nas divisas do estado. Em 2022, COD apreendeu 11 toneladas de drogas

Publicado: 09.02.2023

Governador Ronaldo Caiado durante passagem no Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás, nesta quinta-feira

O governador Ronaldo Caiado destacou, nesta quinta-feira (09/02), a atuação do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar (PM) na redução da criminalidade nas áreas de fronteira com outros estados.

“Eles fazem o primeiro enfrentamento, são os primeiros a proteger as divisas de Goiás”, disse Caiado durante a posse do novo comandante do COD, tenente-coronel Edson Luís Souza Melo, que assume no lugar do tenente-coronel Paulo Henrique Ribeiro.

Novo Cangaço e investimentos

O governador reforçou o papel do COD na repressão a crimes como o Novo Cangaço, que não tem registros em Goiás desde 2019. Também ressaltou os investimentos realizados pelo Governo de Goiás na estrutura da PM e a integração entre as polícias para garantir a eficiência no combate ao crime.

“Nossas forças de segurança não se ajoelham para a criminalidade” salientou Caiado, que estava acompanhado da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado.

Novo comandante do COD

Formado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, o tenente-coronel Edson Luís está na PM desde 2012. Teve atuação de destaque, junto com outros colegas de corporação, para encontrar o assassino Lázaro Barbosa, capturado em junho de 2021, em Águas Lindas de Goiás.

“Voltamos com força total em 2023 para que nós possamos operacionalizar aquilo que nós temos na nossa doutrina de COD, que é o trabalho preventivo, ostensivo e repressivo às nossas divisas para trazer tranquilidade para o povo goiano”, comentou.

Ao deixar a liderança da unidade, o tenente-coronel Paulo Henrique Ribeiro ressaltou o reconhecimento que a instituição conquistou no país. “Vários estados têm nos procurado para fazer visitas técnicas e montar um batalhão de divisas. Já temos COD no Tocantins, no Piauí e no Ceará. Minas Gerais já nos procurou, Mato Grosso também”, disse.

Resultados

Pertencente ao Comando de Operações de Cerrado (COC), o COD é uma tropa especializada com atuação no combate a crimes como tráfico de armas e drogas, roubo de cargas, roubo a instituições bancárias e contrabando.

Secretário de Segurança Pública de Goiás, o coronel Renato Brum ressaltou que o desafio do novo comando é reduzir ainda mais os índices de criminalidade. “O COD, em parceria com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, é responsável por apreensões substanciais no estado”, completou. Em 2022, os policiais apreenderam mais de 11 toneladas de drogas, além de 208 veículos, 97 armas de fogo, R$ 2 milhões em cargas e 9,8 milhões de cigarros contrabandeados.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás