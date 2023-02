Primeiro hub 100% público de Goiás fica no Setor Leste Universitário, em Goiânia (Foto: André Costa)

Centro de serviços voltados à inovação foi inaugurado na noite desta quarta-feira (08/02), em Goiânia, com a presença do vice-governador Daniel Vilela. Espaço foi projetado para coworking, reuniões e capacitações, além de programas de aceleração de empresas?

Publicado: 09.02.2023

Com investimento de mais de R$ 12 milhões de reais do Tesouro Estadual, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) inaugurou, nesta quarta-feira (08/02), em Goiânia, o novo Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Ceei) – HUB Goiás.

Trata-se do primeiro hub de inovação público da Região Centro-Oeste do país, onde empresas e startups poderão se conectar, ter acesso a investidores, mentores e fornecedores, além de receber suporte para aceleração. O espaço também oferece um coworking aberto ao público em geral por meio de cadastramento.

Durante a cerimônia de inauguração, que teve a presença de estudantes e empresários, o vice-governador Daniel Vilela destacou o impacto positivo que o hub terá na economia e na vida dos goianos.

“Acredito que o investimento em inovação e tecnologia pelo setor público é o caminho para melhorar a vida do cidadão. Tenho certeza de que com a base construída pelo governador Ronaldo Caiado, materializada com esse espaço público aqui, nós teremos condições de avançar muito mais, projetando Goiás para o restante do país”, enfatizou.

Vice-governador Daniel Vilela na inauguração do HUB Goiás (Foto: André Costa)

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o novo ambiente representa a consolidação de uma série de ações do Governo de Goiás para promover a inovação.

“Este HUB é um símbolo. Ele mostra todo esforço que vem sendo feito ao longo do tempo para agregar e desenvolver o ecossistema da inovação em Goiás”, disse.

O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, complementou:

“É preciso ter ciência e tecnologia para ser competitivo. Os países que estão melhor posicionados fazem isso. Nós precisamos trazer os talentos para cá e fazer com que eles se sintam em ccasa”

Com mais de dois mil metros quadrados e três pavimentos, o HUB Goiás está localizado no setor Leste Universitário, em Goiânia. O local tem ambientes de coworking e espaços multifuncionais para realização de reuniões, capacitações e eventos que serão abertos ao público por meio de cadastro.

Além disso, serão realizadas palestras, cursos de curta duração e workshops, assim como programas de aceleração para empresas de base tecnológica e de impacto socioambiental. Para a gestão da estrutura, o Governo de Goiás vai lançar um edital para seleção de organização social.

