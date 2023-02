População pode ter acesso gratuito a livros, revistas e periódicos para consulta e empréstimo

Publicado: 10.02.2023

Foto: Arquivo

Com um acervo de 70 mil títulos, a Biblioteca Municipal Zeca Batista, localizada na Praça Americano do Brasil, se tornou um espaço para conhecimento e diversão. Isso porque o local, além de disponibilizar os livros físicos, possui espaços modernos e uma sala de pesquisa online com computadores, acesso à internet e rede Wi-Fi. Além de estudos e consultas, o público em geral também pode pedir empréstimo dos mais diferentes gêneros de obras, sejam elas literárias ou científicas. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“No cenário em que vivemos, de pessoas cada dia mais imersas na tecnologia e facilidade, proporcionadas pelos smartphones, a biblioteca se torna um espaço alternativo e seguro para a busca de informações. E a nossa biblioteca, além disso, está novinha e preparada para receber os cidadãos anapolinos”, comenta o secretário municipal de Educação, Alex Martins.

Além dos livros, o local conta com um acervo de periódicos de jornais e revistas, salas de pesquisas online (para acesso ao acervo virtual), sala de pesquisas em livros físicos, sala de obras literárias e de literatura infanto-juvenil. A biblioteca conta ainda com um espaço memorial dedicado ao acervo de livros especiais doados por famílias de personalidades anapolinas de destaque, como o Dr. Maurity Escobar, que foi um importante médico cardiologista do município, e da professora Maura Helena de Oliveira Simões, que dedicou sua vida à educação pública municipal.

O espaço também possui uma assessoria especializada para orientações de pesquisa, estudo e empréstimos. Para que o usuário possa levar um livro, precisa realizar um cadastro no sistema. Para isso, deve apresentar os documentos pessoais, CPF, e comprovante de residência em Anápolis. São emprestados, por vez, até três livros, que ficam sob a tutela do usuário por até sete dias.

Reforma

A Biblioteca Municipal Zeca Batista foi criada no dia 7 de abril de 1933, mas instituída em 1956 pelo prefeito Carlos de Pina. Em 2022, passou por uma grande reforma. O prédio foi totalmente reestruturado com espaços estratégicos e modernos, garantindo oportunidade de acesso tanto a livros físicos como virtuais. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão em reparos no telhado, pintura em todo prédio e adequações estruturais e de acessibilidade.