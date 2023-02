O contribuinte tem a opção de pagar o IPVA à vista o valor integral ou em até 6 parcelas, se vencido há mais de 90 dias. Já o licenciamento deve ser pago diretamente por meio do site do Detran (Foto: Denis Marlon)

A comunicação com o Detran estará suspensa durante o Carnaval. Quem está com o IPVA atrasado deve ficar atento, pois se pego em blitz, carro será detido. Mesmo se o contribuinte efetuar o pagamento, a informação não será encaminhada ao Detran para regularização nesse período

Publicado: 10.02.2023

Está com débitos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)? Verifique a regularidade dos documentos antes de pegar a estrada durante o Carnaval! É que a Secretaria da Economia de Goiás, responsável pela cobrança do IPVA em atraso, irá realizar a migração dos sistemas de informação no período de Carnaval, de 17 a 21 de fevereiro.

Dessa forma, os serviços serão afetados. A comunicação com o Detran estará suspensa, explica Jorge Arêas, gerente do IPVA da Secretaria da Economia. Jorge ressalta, ainda, que mesmo se o contribuinte efetuar o pagamento do débito no banco, essa informação não será encaminhada ao Detran para regularização nesse período.

“Pedimos aos contribuintes para regularizarem possíveis débitos de IPVA e licenciamento. Caso seja abordado em blitz ou inspeção, sem o CRLV regular, não será possível solucionar nesse período, e o carro será retido até a regularização”, alerta.

Mudanças

No Carnaval, a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Secretaria da Economia, em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), realizará a migração das aplicações do Mainframe (computador de grande porte) para nova plataforma no Data Center Corporativo, por meio da qual ocorre a comunicação fiscal com outros órgãos.

Gustavo Vieira Tomás, superintendente da STI, explica que o período do feriado de Carnaval foi escolhido para mitigar o impacto que pode causar aos colaboradores da Economia e de outras secretarias do governo estadual e aos contribuintes.

Como consultar e pagar débitos

Caso exista pendência no pagamento do IPVA, você pode consultar e emitir o Documento de Arrecadação (Dare) para pagamento de IPVA autuado no site da Economia . O contribuinte tem a opção de pagar à vista o valor integral ou em até 6 parcelas, se estiver vencido há mais de 90 dias.

Já o licenciamento vencido deve ser pago diretamente por meio do site do Detran.

Saiba mais

Durante a migração, que será iniciada às 19h do dia 17 de fevereiro, com previsão de término às 23h59 do dia 21, os sistemas finalísticos vinculados à Economia ficarão totalmente ou parcialmente indisponíveis.

Além do IPVA, outros serviços podem ficar suspensos. Entre os da Receita Estadual que poderão sofrer interrupção estão o Cadastro de Contribuintes; Integração de dados Economia/Agrodefesa (Nota Fiscal Avulsa – NFA) e ITCD. As emissões de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e do Documento de Arrecadação Estadual (Dare) não serão afetadas.

Secretaria de Estado da Economia- Governo de Goiás