Equipes realizam o policiamento ostensivo e preventivo com patrulhamento em toda a malha viária da cidade

Publicado: 10.02.2023

Foto: Victor Augusto

Anápolis reduziu a criminalidade em mais de 60% depois da criação da Força Tática, em 2018. A iniciativa da Prefeitura para aumentar o número de policiais e viaturas em todas as regiões da cidade é fruto de convênio firmado entre a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Em 2022, foram efetuadas mais de 250 prisões, apreendidos um montante de 400 quilos de drogas e mais de 60 armas de fogo ilegais foram retiradas de circulação. Em 2021, o município foi recordista em redução de homicídios, servindo como modelo em política de segurança pública para outras regiões.

Durante visita ao 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), em janeiro, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, destacou a importância do desempenho das equipes de segurança. “Como cidadão anapolino, quero agradecer cada um de vocês pelo trabalho, mas o que tem que ficar na verdade é o sentimento do bem comum à população. E isso aí a gente sabe que está acontecendo quando conversamos nas ruas. Quero pedir para que vocês continuem desempenhando esse trabalho de defesa da população, cuidando das pessoas de bem da nossa cidade”.

As dezenas de policiais que entram em serviço diariamente, divididas em equipes, se revezam em turnos de 12 horas de trabalho. A Prefeitura realiza o pagamento das horas extras desses profissionais que atuam em seus horários de folga. Além da remuneração, a Prefeitura também fornece viatura, combustível e manutenção de toda a frota.

“Desde o surgimento da Força Tática em Anápolis, ela colaborou juntamente com outros órgãos das forças de segurança com a redução dos índices criminais, garantindo maior segurança à população anapolina”, disse o capitão Mário Floro Ramos Júnior, comandante da Força Tática.

As equipes são responsáveis por realizar o policiamento ostensivo e preventivo com patrulhamento em toda a malha viária da cidade, o que inclui os distritos de Interlândia, Souzânia, Joanópolis e Goialândia, além do apoio aos demais batalhões e eventos. Uma equipe de motociclistas também realiza o policiamento exclusivo nos parques da cidade.