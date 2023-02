Além de realizar busca ativa para identificar os casos, Secretaria de Integração Social disponibilizou contatos à população para agilizar atendimento

Publicado: 13.02.2023

Foto: Ana Laura Zanni

Pessoas em situação de vulnerabilidade social que foram afetadas pela forte chuva de domingo, 12, receberam visita de profissionais da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura que fazem parte do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Os servidores se dividiram em equipes para fazer busca ativa de famílias e atender demandas por assistência social enviadas pela população.

“Estamos atuando junto à Secretaria de Integração Social para atender, em todas as suas necessidades imediatas, as famílias em situação de vulnerabilidade social que foram afetadas pelas fortes chuvas”, afirma a primeira-dama de Anápolis e deputada estadual, Vivian Naves. “A prioridade da gestão Roberto Naves é cuidar de pessoas, por isso a equipe da assistência social está na rua fazendo a busca ativa e recebendo as ligações para que as pessoas possam ter a ajuda que necessitam, seja com cestas de alimentos, agasalhos ou até mesmo Aluguel Social”, completou.

A secretária de Integração Social, Eerizania Freitas, direcionou toda a equipe para atender as famílias acometidas pela chuva. “Os nossos CRAS e CREAS estão desde ontem (domingo) acompanhando a situação em função da intensa chuva. É importante que a família que teve perdas em função de tudo isso entre em contato com a Defesa Civil e também com a assistência social.”

A pasta, que já acompanha grupos familiares cadastrados em programas sociais, disponibilizou ainda no domingo os telefones (62) 99530-0625 e 0800-646-1117 para receber informações de cidadãos prejudicados pela chuva que possam ser atendidos com alimentos, roupas e abrigo temporário. Para acionar a Defesa Civil do município, a população pode entrar em contato com pelo Zap da Prefeitura pelo telefone (62) 3902-2545.