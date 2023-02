Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) oferecem cursos gratuitos de Gestão em Negócios, Criação de Conteúdo Digital e Programação de Computadores (Foto: Secom)

Publicado: 13.02.2023

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) oferece 450 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional, na modalidade de ensino a distância (EaD). Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 22 de fevereiro pelo site da Escola de Governo.

Os candidatos podem escolher entre os cursos de Gestão em Negócios, Criação de Conteúdo Digital e Programação de Computadores. As vagas estão distribuídas igualmente entre as três unidades das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs): José Luiz Bittencourt (Goiânia), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia) e Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto).

A modalidade EaD tem a configuração de semipresencial, isso significa que 80% do curso acontece virtualmente, e 20% da carga horária total ocorre presencialmente.

Integral

As aulas presenciais são aos sábados, em período integral. A ausência nessas aulas impacta na frequência mínima exigida para aprovação no curso, que é de 75%.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 27 de fevereiro, e as aulas começam no dia 13 de março, pela plataforma Moodle. Os cursos de qualificação das Escolas do Futuro de Goiás são ministrados em parceria com o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Confira as vagas por unidade:

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Gestão do Negócio e Criação de Valor – 50 vagas

Criação de Conteúdo Digital – 50 vagas

Programação de Computadores – 50 vagas

Total: 150 vagas

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Gestão do Negócio e Criação de Valor – 50 vagas

Criação de Conteúdo Digital – 50 vagas

Programação de Computadores – 50 vagas

Total: 150 vagas

EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Gestão do Negócio e Criação de Valor – 50 vagas

Criação de Conteúdo Digital – 50 vagas

Programação de Computadores – 50 vagas

Total: 150 vagas

