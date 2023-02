Complexo Oncológico de Referência de Goiás – CORA terá 44 mil metros de área construída. Unidade fica às margens da BR-153, em Goiânia (Foto: Hegon Corrêa e Júnior Guimarães)

Governo de Goiás vai destinar R$ 424 milhões para construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA. Unidade será a primeira da rede estadual exclusivamente dedicada ao tratamento de câncer. Primeira etapa, com ala pediátrica, deve ser concluída em 18 meses

Publicado: 13.02.2023

“Nós vamos salvar vidas de crianças que não têm onde ser tratadas”, disse o governador Ronaldo Caiado ao assinar a ordem de serviço para implementação do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA, em Goiânia, nesta segunda-feira (13/02).

Com investimento de R$ 424,71 milhões, a unidade terá 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e de infusão quimioterápica.

O CORA comportará procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea. O complexo contará ainda com leitos para internação de adultos, ala de prevenção e um alojamento para receber familiares de paciente.

“É o maior projeto do nosso governo”, assinalou Caiado.

Este será o primeiro hospital público de Goiás exclusivamente dedicado ao tratamento contra o câncer, uma vez que a instituição que atualmente é referência no estado, o Hospital Araújo Jorge, é mantida por entidade filantrópica.

Caiado lembrou que, ao longo de sua gestão, sempre buscou resolver o problema da falta de assistência para pacientes com câncer no estado.

“Goiás nunca teve tratamento oncológico. Criei o primeiro serviço em Uruaçu, onde iniciamos com 30 leitos, centro cirúrgico, quimioterapia e estamos estendendo também a Itumbiara”, citou.

Obras

Máquinas deram início à limpeza e terraplanagem do terreno para o começo da primeira etapa: a ala pediátrica, que tem previsão de entrega de 18 meses. O CORA será construído em terreno às margens da BR-153, cedido pela União ao Governo de Goiás. Quando estiver concluída, a unidade terá cerca de 45 mil metros quadrados.

Para a compra de equipamentos, o governo conta com doações, como a realizada pela Assembleia Legislativa de Goiás, no valor total de R$ 6 milhões em verbas.

“Não adianta nada um hospital desse construído, se nós não tivermos o know-how, o conhecimento para receber e cuidar do paciente”, disse Caiado ao fazer menção à contribuição da Fundação Pio XII. A fundação doou o projeto para execução da obra e integrará a gestão da unidade. A entidade é atual mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP), que serviu de inspiração para o projeto goiano.

Governador Ronaldo Caiado durante lançamento da obra do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, que será construído em terreno às margens da BR-153, em Goiânia (Foto: Hegon Corrêa e Júnior Guimarães)

CORA

Em homenagem a Cora Coralina, o complexo teve o nome da poetisa goiana incluído em sua sigla. O atendimento no CORA será todo realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E, assim como a obra da poetisa, será voltado ao povo.

“É uma homenagem à altura e que se transforma nessa maravilha que temos aqui projetada”, avaliou o governador.

O acompanhamento e supervisão das obras está a cargo da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás