Criado para fiscalizar serviços terceirizados, órgão municipal acompanhou reparo de adutoras rompidas

Publicado: 17.02.2023

Foto: Victor Augusto

As adutoras localizadas nas pontes da Vila Santa Isabel e Avenida Independência, rompidas por causa das fortes chuvas na última semana em Anápolis, já foram consertadas e o fornecimento de água dos bairros próximos foi restabelecido. Para dar agilidade e garantir a excelência dos trabalhos devido à urgência da situação, a Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM) acompanhou até a madrugada desta quarta-feira, 15, o serviço realizado pela Saneago.

A Agência informa que apesar do término das obras, alguns bairros ainda estão sem água. Isso porque os reservatórios, que foram ligados ontem à noite, têm que atingir a totalidade de abastecimento para atender as áreas mais altas. A previsão é que ainda hoje, até o final do dia, o fornecimento seja completamente estabelecido em todos os bairros.

A ARM tem como objetivo regular, fiscalizar, apurar irregularidades, fornecer informações necessárias sobre a qualidade de serviços e destravar conflitos de interesse. Ela é um canal onde a população tem para fazer reclamações de serviços públicos prestados por empresas terceirizadas, como serviços de água, esgoto e transporte coletivo.

Na Avenida Independência, o fornecimento foi restabelecido na região do Summerville, Flor de Liz, Ibirapuera, Buritis e Flamboyant. Já na Vila Santa Isabel, a água já chegou nas regiões da Matinha, Andracel, Anexo Bom Sucesso, Anexo Frei Eustáquio, Bairro Maracanã, Centro, Cidade Jardim, Dom Pedro II, Frei Eustáquio, Jardim das Oliveiras, Jardim Goiano, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Jardim Alexandrina, Jardim Nova Alexandrina, Jundiaí, Lapa, Maracanã, Norte do Setor Central, Nossa Senhora Aparecida, Parque Michel, Residencial Paris, Residencial Terezinha Braga, Santa Maria, São Jorge, São José, São Lourenço, Valência, Vila Goiás, Vila Góis, Vila Menino Jesus, Virgínia Correa, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila das Acácias, Vila de Lourdes, Vila Fabril, Vila Jussara, Vila Santa Maria de Nazareth, Vila Tocantins, Vila Santana, Vila União e Vila São João.