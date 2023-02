Com ponto facultativo, unidades do Executivo estadual fecham durante feriado prolongado e reabrem na quarta-feira (22/02), às 14 horas. Atividades essenciais, como saúde e policiamento, funcionam normalmente. Vapt Vupt reabre às 8 horas na Quarta-feira de Cinzas

Publicado: 17.02.2023

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo na segunda-feira (20/02), véspera de carnaval, e também na Quarta-feira de Cinzas, quando as repartições públicas funcionarão somente após as 14 horas. Com o decreto, algumas unidades terão seus horários de atendimento alterados.

A medida não impacta atividades consideradas essenciais, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar e de bombeiro militar. Órgãos como as secretarias de Economia e Administração utilizarão o recesso para realizar manutenções em sistemas de informação. Confira como ficarão os atendimentos:

Vapt Vupt

As unidades que possuem expediente aos sábados (em Goiânia e Aparecida de Goiânia) terão funcionamento normal, das 8 às 13 horas. Na segunda-feira (20/02), as agências de todo o estado estarão fechadas, assim como na terça-feira (21/02) de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas, as unidades retomam o expediente normal, a partir das 8 horas.

Mesmo com as unidades fechadas, os usuários poderão realizar serviços por meio da Plataforma Virtual Expresso, que disponibiliza mais de 100 opções de serviços públicos estaduais de forma online.

Detran

A sede estará fechada do dia 18/02 até o dia 21/02 e retomará as atividades na quarta-feira (22/02), a partir das 14 horas. No período, devido à manutenção nos sistemas de informática da Secretaria da Economia, não será possível dar baixa em pagamentos de guias em atraso, como IPVA. Contribuintes nessa situação deverão quitar parcelas até sexta-feira (17/02), para evitar apreensões em caso de fiscalização.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão abertas ao público normalmente no sábado (18/02) e segunda-feira (20/02), das 4 às 14 horas.

Na terça-feira (21/02) de Carnaval não haverá atendimento, retornando ao funcionamento normal na quarta-feira (22/02), das 4 às 14horas. O setor administrativo funcionará somente na quarta-feira (22/02), conforme decreto.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) manterão os trabalhos operacionais nas ruas visando o atendimento de demandas e a realização de serviços.

Já o atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido de forma remota, com suporte 24 horas.

Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central, pelo número 0800 645 0115; WhatsApp, (62) 3269-9115; e chat on-line pelo site .

Unidades culturais

Em Goiânia, o Museu Pedro Ludovico estará aberto no sábado (18/02) e domingo (19/02), das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, com entrada gratuita. Na segunda e na terça-feira (20 e 21/02), o museu estará fechado, abrindo novamente às 14h do dia 22/02.

O Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, abrirá no sábado (18/02), das 8h às 17h, e no domingo (19/02), das 8h às 13h. Na segunda e terça-feira (20 e 21/02), o funcionamento será das 8h às 17h. Já na Quarta-feira de Cinzas (22/02), a unidade estará fechada. As demais unidades culturais administradas pelo Governo de Goiás permanecerão fechadas até quarta-feira (22/02).

