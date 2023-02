Os dados deste boletim foram divulgados às 15h de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Taxa de letalidade é de de 1.48%. Há 62 óbitos suspeitos que estão em investigação

Publicado: 17.02.2023

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 1.886.947 casos de coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. No estado, há 901.853 casos suspeitos em investigação e 380.932 foram descartados.

Há 28.005 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 1.48%. Há 62 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Doses aplicadas

Levantamento realizado pela SES-GO apura que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.915.434 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 5.346.529 pessoas, e 2.803.188 pessoas já receberam a dose de reforço.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, 63.35% já receberam uma dose da vacina. Os dados são preliminares e coletados junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas recebidas em Goiás, os dados estão disponíveis em https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/vacinacao-covid-19.

Painel Covid-19

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Secretaria da Saúde – Governo de Goiás