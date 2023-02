Limitação para tráfego de veículos pesados nas rodovias estaduais durante o Carnaval é válida para pistas simples e de duplo sentido em todo o estado (Foto: Silvano Vital/Goinfra)

Publicado: 18.02.2023

Motoristas que vão pegar a estrada nos próximos dias deverão se atentar às restrições de tráfego nas rodovias estaduais durante o Carnaval. A determinação é válida para pistas simples e de duplo sentido em todo o estado.

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa que a limitação a veículos pesados ocorrerá no sábado (18/02) e na terça-feira (21/02), das 7 às 20 horas. Na quarta-feira (22/02), a restrição será das 7 às 12 horas.

Transportes com cargas vivas ou perecíveis, como leite, frutas, verduras e frigoríficas, não terão limitações.

Nos dias e horários com restrições de tráfego, não poderão trafegar:

veículos do tipo CVC nove eixos;

CVC sete eixos;

Romeu e Julieta;

tri-tem;

treminhão;

guindaste;

cegonheiro;

linha de eixos ou qualquer combinação de veículos de transporte de cargas superior a três eixos e que exijam escoltas ou batedores.

Restrição de tráfego durante Carnaval

As rodovias e trechos com restrição estão listados no site da Goinfra.

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Governo de Goiás