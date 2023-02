Operação Carnaval terá reforço de efetivo e viaturas para garantir segurança de foliões (Fotos: PMGO)

Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros vão atuar com maior efetivo em municípios turísticos e locais com aglomeração de foliões

Publicado: 18.02.2023

A partir desta sexta-feira (17/02), as forças de segurança pública do estado dão início à Operação Carnaval. Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) reforçarão os efetivos em cidades turísticas e em locais com maior aglomeração de foliões.

O objetivo é inibir práticas criminosas e garantir a segurança da população e dos visitantes. A operação segue até a Quarta-feira de Cinzas (22/02).

A Polícia Militar atuará com reforço de efetivo. Viaturas em áreas urbanas e rurais de cidades como Caldas Novas, Goianésia, cidade de Goiás, Pirenópolis e Britânia.

Durante a operação, terá apoio dos comandos especializados, como o Comando de Missões Especiais (CME), Comando de Operações de Cerrado (COC), Comando do Policiamento Rodoviário (CPR) e Comando da Academia de Polícia Militar (CAPM).

Os policiais percorrerão estradas para acompanhar a movimentação dos foliões em locais próximos a rios e lagos em todo o estado. O CPR reforçará o efetivo nas rodovias, agindo de forma preventiva, ostensiva e também educativa.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar empregará efetivo extra de 214 militares, mais 71 viaturas, 23 embarcações e 29 mergulhadores durante o feriado prolongado.

Além das 50 unidades operacionais espalhadas pelo estado, o CBMGO terá reforço no efetivo em 24 pontos de apoio montados em locais considerados de grande fluxo de foliões como Goianésia, Caldas Novas, São Simão, Aruanã e Três Ranchos.

Corpo de Bombeiros contará com postos de apoio e fará monitoramento de lagos, rios e represas (Foto: Secom)

Postos de apoio e monitoramento serão montados à beira de lagos, represas e rios, onde se observa uma grande concentração de turistas.

Os militares terão à disposição embarcações como canoas e moto náuticas. Além dos equipamentos de segurança obrigatórios como coletes salva-vidas e boias para reduzir o tempo-resposta no atendimento às ocorrências e dar rápido suporte de vida para os foliões que necessitarem de socorro especializado.

PC

Neste feriado de Carnaval, a Polícia Civil de Goiás seguirá atendendo todos os municípios do estado. O efetivo será aumentado em 30% em nove regionais que abrangem as cidades de Goiânia, Goiás, Buriti Alegre, São Simão, Catalão, Goiandira, Três Ranchos, Pires do Rio, Ipameri, Porangatu, Goianésia, Uruaçu, Niquelândia e Caldas Novas durante o feriado de Carnaval.

Secretaria de Estado de Comunicação – Governo de Goiás