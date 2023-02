Além de certificados de conclusão de curso, formandos receberam cartões do Bolsa Qualificação e do Crédito Social, programa que repassa recursos em doação como auxílio inicial para abrir o próprio negócio

Publicado: 18.02.2023

Secretaria da Retomada, entregou R$ 609.692,07 a 238 beneficiados por programas do Goiás Social, nesta quinta-feira (16/02), no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Eles fazem parte de uma turma de 308 alunos que concluíram cursos ofertados via parceria com o Colégio Tecnológico (Cotec) e receberam o certificado.

O cartão do Crédito Social foi distribuído a 224 alunos, somando R$ 577.442,07 injetados na economia de Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

O programa tem como objetivo estimular o empreendedorismo ao repassar recursos para que o aluno possa comprar os primeiros equipamentos e materiais que vão ajudar no início de um novo negócio. Não é um empréstimo, o Crédito Social é uma doação, portanto sem necessidade de pagamento, para que o empreendedor não comece endividado.

A autônoma Marlene Rocha concluiu curso de maquiagem profissional: “empolgada com as futuras possibilidades” (Foto: Secretaria da Retomada)

Perfil

Já a Bolsa Qualificação foi entregue a 133 pessoas, que receberam R$ 250, com investimento total de R$ 33.250,00. Os critérios para ter direito a estes benefícios cabem ao CadÚnico, banco de dados do Governo Federal para programas sociais. Dentre os 308 concluintes dos cursos do Goiás Social, há alunos que não se enquadram nesses critérios, outros que apresentam perfil para um dos benefícios e ainda aqueles que vão receber os dois cartões, Crédio Social e Bolsa Qualificação.

Para o secretário da Retomada, César Moura, a possibilidade de mudar a vida de tantas pessoas só foi possível graças ao empenho e ousadia do governador Ronaldo Caiado.

“Este é um governo que realiza, que entrega, e que tem contribuído para que muitos goianos se tornem empreendedores, pequenos empresários. É um desafio dado pelo governador e pela primeira-dama Gracinha Caiado, que cumprimos com orgulho e satisfação”, disse César em discurso.

Transformação

Titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Wellington Matos falou do papel transformador das políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado.

“A qualificação profissional é o caminho para a transformação que buscamos. É a garantia de autonomia financeira familiar. Por isso, cada entrega dessa nos orgulha tanto”, declarou.

A diretora de Desenvolvimento e Avaliação do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Alethéia Cruz, destacou a importância do trabalho coletivo no convênio entre Estado e universidade, responsável pela gestão dos Cotecs.

“A UFG tem muito orgulho de fazer parte dessa parceria, por que são os nossos valores que foram emprestados para essa união. Nós sabemos, o quão valoroso para nós é formar um indivíduo autônomo que consegue escolher a sua própria vida”, comentou ela.

Futuro

Marlene Rocha fez o curso de Maquiagem Profissional e já atende clientes desde dezembro de 2022.

“Fiz o curso pelo Cotec e estou muito feliz, empolgada e satisfeita com as futuras possibilidades”.

Outra que fez curso na área da beleza foi a Josivane Morais dos Santos.

“Agradeço ao governador Ronaldo Caiado pela oportunidade de me tornar uma manicure, pois agora vou comprar meus materiais com o recurso do Crédito Social”, completa.

Secretaria da Retomada – Governo de Goiás