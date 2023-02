Equipes do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia cadastram passageiros interessados em adquirir o Cartão Família (Foto: Edinan Ferreira)

Programa permite que até seis membros da mesma família façam viagens aos finais de semana e feriados, pagando apenas o valor de uma passagem, no transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia

Publicado: 18.02.2023

O Cartão Família, mais novo modelo de bilhetagem do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, poderá ser usufruído pelos primeiros usuários cadastrados já neste feriado de Carnaval. Lançado no dia 10 de fevereiro pelo governador Ronaldo Caiado, o cartão estará habilitado para sábado (18/02), domingo (19/02) e para o feriado da terça-feira de Carnaval (21/02).

O novo cartão permite que até seis integrantes da mesma família possam fazer até quatro deslocamentos diários aos finais de semana e feriados pagando o valor de uma única passagem, ou seja R$ 4,30. A economia por trecho chega a R$ 21,50.

Até o momento, mais de mil usuários do sistema já se cadastraram para terem acesso a mais esse benefício implantado no transporte coletivo. Em parceria com a CMTC e prefeituras, o Governo de Goiás também criou o Bilhete Único, Passe Livre do Trabalhador e Meia Tarifa, para otimizar os custos com os deslocamentos.

“Isso se chama dignidade. É dar ao cidadão a oportunidade de se deslocar com sua família e ter momentos de lazer. Estamos retribuindo aquilo que ele espera de nós: qualidade de vida”, ressalta o governador Ronaldo Caiado sobre a iniciativa.

“Adotar tarifas mais flexíveis, que permitem um número maior de viagens pagando o valor de uma única passagem, é entender a necessidade do usuário do transporte e ampliar as suas vantagens”, avalia o secretário-geral de Governo e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Adriano da Rocha Lima.

Cartão Família

Passageira do transporte coletivo, Maria Edith Alves de Oliveira, de 60 anos, foi ao Terminal Garavelo para garantir o acesso ao cartão assim que soube da notícia pela TV.

“Muitas vezes deixamos de fazer uma visita aos nossos parentes pela falta de dinheiro para o vale transporte. Com esse cartão, ficará muito mais fácil”, avalia.

Patrícia de Oliveira Silva, de 39 anos, também se cadastrou no Cartão Família. Agora, ela e a filha adolescente já programam passeios em parques da cidade e idas ao shopping. ;

“Antes, era preciso guardar dinheiro para poder passear. O valor de ida e volta do transporte, para duas pessoas, muitas vezes já consumia boa parte do que tínhamos e acabávamos ficando em casa”, explica.

Cadastro

Para cadastrar-se gratuitamente no Cartão Família, o membro principal ou responsável deve acessar o site Sitpass. Já no site, deve preencher seus dados e de todos os membros da família que estarão vinculados a ele, totalizando seis familiares incluindo o titular.

Após confeccionados gratuitamente, os cartões serão entregues nos terminais da Região Metropolitana da capital ou na loja Sitpass. A loja fica no edifício Parthenon Center, na rua 4, no centro de Goiânia.

Cronograma de atendimento presencial RedeMob no feriado

18/02 (sábado) – Zoológico, das 9h às 17h20

19/02 (domingo) – Mutirama, das 9h às 17h20

20/02 (segunda-feira) – Terminal Senador Canedo, das 6h às 21h

21/02 (terça-feira) – Terminal Padre Pelágio, das 6h às 21h

22/02 (quarta-feira) – Terminal Isidória, das 6h às 21h

Secretaria-geral de Governo – Governo de Goiás