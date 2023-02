Publicado: 22.02.2023 por Sírio Miguel*

Passadas as apresentações e a euforia do carnaval, para muitos é hora de retornar ao batente! Pra outros, também é momento de reflexão, de penitência…. temos o início da quaresma. O fato é que a vida continua… Entretanto, com o fim do carnaval, as fantasias são colocadas de lado e em muitos casos as máscaras começam a cair. Além disso, o carnaval traz para àqueles que exageram na folia e se excedem no uso do álcool a famosa ressaca. Na política também podemos dizer que sofremos essa tal ressaca… a diferença é que quando não fazemos nossas escolhas corretamente, esses sintomas não duram só algumas horas, na verdade duram anos, décadas até! É exatamente isso que estamos vivendo atualmente em nossa cidade. Anápolis, acompanhou a onda de negação da política e aos políticos que varreu o país nos últimos anos e assim como em outras esferas de governo, também sofre as consequências da péssima escolha eleitoral. Hoje nossa cidade está totalmente encardida, suja, com ruas tomadas por buracos, em alguns casos verdadeiras erosões, coleta de lixo irregular, o mato toma conta dos canteiros e das praças, empresas estão deixando nossa cidade, servidores públicos caindo na triste realidade do desprezo e da desvalorização profissional. A educação pública caminha em marcha ré. Na saúde, lembrando o carnaval, estão tocando o samba do criolo doido com o desmantelamento das principais unidades de atendimento. Neste cenário de tristeza, nossa cidade atualmente só tem se destacado em duas situações: – Nas operações policiais realizadas pela polícia e pelo MP mirando fraudes em licitações em que, semana sim, semana não, nossa cidade é um dos alvos… – Nas notícias de empréstimos milionários contraídos pela atual administração, absolutamente sem nenhum planejamento. Isso nos indica que nossa ressaca vai durar bem mais do que poderíamos imaginar, pois as consequências serão duras e prolongadas, pois caso se constate que de fato ocorreram crimes, como sabemos, o ressarcimento aos cofres públicos não é tarefa tão simples assim. Por outro lado, as consequências dos tais empréstimos bancários que dão à nossa antiga Manchester outro título dessa vez de: Cidade do Bilhão, trarão consequências ainda mais danosas, pois vão comprometer as finanças públicas municipais por um longo período, inibindo a capacidade de endividamento e impedindo a adoção de políticas públicas necessárias para o desenvolvimento de nossa cidade, como realização de obras, valorização dos servidores, investimento em saúde e educação por exemplo. Portanto, os resultados das escolhas feitas por parte da maioria do eleitorado, serão ainda lembrados e sentidos por muito tempo. Mais tudo isso tem uma consequência ainda mais danosa do que apenas o caos das finanças públicas municipais e nisso essa turma que ocupa o poder político em nossa cidade tem sido também muito competente, pois tem atingido diretamente a alma do povo anapolino naquilo que temos de mais sagrado, nossa história. Primeiro, ignorando totalmente muitos que de alguma forma contribuíram com a construção de nossa cidade negando-lhes até mesmo a realização de seus funerais com a dignidade necessária em reconhecimento ao que suas ações e suas vidas significaram para nossa cidade. E em seguida, apagando todos os símbolos que são importantes para nós. No campo esportivo isso também acontece. Nosso futebol profissional tem tradição em competições regionais e nacionais e para muitos anapolinos trata-se da única alegria em vida. Sendo assim, nossos times sempre lutaram com muita garra dentro e foram de campo para representar bem nossa cidade. Em muitos momentos é bem verdade os adversários fora de campo foram muito mais duros de se enfrentar do que dentro de campo, pois no campo a coragem e a força do povo anapolino foi honrada no 11 contra 11. Mais agora o que vemos é de se assustar, pois a impressão que se tem é que de forma coordenada, nossas forças políticas que já foram usadas em prol do fortalecimento do nosso futebol se voltaram contra nós. Primeiro sequestrando a Anapolina, nossa Rubra! Jogando na lata do lixo toda sua tradição em benefício de um projeto político medíocre. Agora, o Anápolis, nosso Galo da Comarca que luta bravamente para manter levantada a bandeira de nossa cidade no cenário esportivo, tem contra si, as consequências das decisões políticas tomadas pela própria administração municipal. Recentemente foi obrigado a disputar uma partida eliminatória pelo campeonato brasileiro, no estádio Olímpico em Goiânia. Isso mesmo! Esse absurdo aconteceu! Agora, também em jogo classificatório pelo campeonato goiano 2023, teve a partida interrompida por mais de uma hora por conta da situação do gramado do estádio Jonas Duarte que está prejudicado por causa da realização do evento considerado a joia da coroa, também conhecido como arraiana. Dessa forma fica difícil para nossas equipes que lutam bravamente dentro de campo com todas as suas forças, mais que agora tem também um outro adversário fora dele, nossa própria administração.

*Sírio Miguel Rosa da Silva é advogado, economista e ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis