Assunto foi tratado nesta quinta-feira (23/02) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto, em Brasília

Governador também busca apoio do governo federal para projeto de gestão compartilhada do transporte na região, que vai subsidiar parte do custo da passagem

Publicado: 23.02.2023

Após articulação do governador Ronaldo Caiado, a ANTT suspendeu o reajuste na tarifa que estava previsto para o transporte coletivo do Entorno do Distrito Federal (DF). O assunto foi tratado nesta quinta-feira (23/02) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto, em Brasília.

“Não podemos mais atacar o bolso do cidadão, que já é muito penalizado”, pediu o chefe do Executivo goiano.

“Soube que a ANTT planejava aumentar em 40% as tarifas dos ônibus no Entorno de Brasília. Mas mostramos ao ministro que é possível, com um consórcio, arcar com essa diferença, dividindo-a de forma igualitária entre os três entes federados”, explicou o governador ao final da reunião.

O ministro Alexandre Padilha se comprometeu a brigar para segurar o reajuste.

“Vou reforçar junto ao Ministério dos Transportes, ao Ministério das Cidades e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para segurarmos e buscarmos a melhor solução”, garantiu.

Gestão compartilhada

O objetivo do governador Ronaldo Caiado é ir além da manutenção do preço da tarifa e criar um novo modelo de gestão compartilhada do transporte coletivo, com passagens parcialmente subsidiadas pelo Poder Público.

De iniciativa do chefe do Executivo goiano, o projeto foi entregue ao ministro de Relações Institucionais. De acordo com o documento, o sistema deve ser gerido de forma conjunta pelos governos de Goiás, Distrito Federal e União.

Na reunião, o governador Ronaldo Caiado explicou ao ministro Alexandre Padilha que precisa do apoio do governo federal para implementar as mudanças, visto que hoje a responsabilidade é exclusiva da ANTT.

Tarifa técnica

A ideia é executar modelo semelhante ao existente na Região Metropolitana de Goiânia, em que Estado e municípios dividem parte do custo da passagem, o que têm garantido a manutenção do valor de R$ 4,30 desde 2019 e a concessão de benefícios como Meia Tarifa e Cartão Família.

No caso do Entorno, uma comissão será criada para calcular a chamada “tarifa técnica”, na qual se aplica o subsídio, e, consequentemente, o preço final pago pelo usuário. A medida deve beneficiar mais de 175 mil pessoas.

Caiado confirmou para a semana que vem a primeira reunião da equipe técnica que vai trabalhar nos cálculos. Outro requisito, a criação da Região Metropolitana do Entorno do DF (RME) foi sancionada pelo chefe do Executivo estadual em janeiro.

A governadora em exercício do DF, Celina Leão, manifestou apoio ao projeto. “Estou sempre disposta e dialogando com o governador Ronaldo Caiado para que a gente faça aquilo que é emergencial e que seja bom para ambos”, expressou. A demanda já havia sido apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com os governadores, em janeiro.

Acompanharam Caiado o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela; a procuradora-geral do Estado, Juliana Diniz Prudente; o secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima, e o secretário de Relações Institucionais, Lucas Vergílio.

