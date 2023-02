Imunização começa por grupos prioritários em 27 unidades de saúde

Publicado: 24.02.2023

Uma nova fase no enfrentamento ao coronavírus começa nesta segunda-feira, 27, em Anápolis. A cidade, que foi a primeira em Goiás a vacinar contra a doença, inicia na próxima semana a aplicação do imunizante bivalente para grupos prioritários, seguindo o calendário do Ministério da Saúde.

Nesse primeiro momento, poderão receber a bivalente: idosos com idade igual ou superior a 70 anos, pessoas que vivem em instituição de longa permanência e residências inclusivas (abrigados e trabalhadores), imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, a partir de 12 anos. A vacina estará disponível em 27 unidades de saúde (confira abaixo).

Para receber a vacina, as pessoas que compõem o grupo prioritário devem ter recebido ao menos duas doses monovalentes com intervalo de quatro meses da última dose. “É importante frisar esse ponto. A bivalente só será aplicada em quem recebeu ao menos a primeira e segunda dose de qualquer um dos imunizantes utilizados, que são AstraZeneca, Pfizer, Janssen e Coronavac”, reforça a diretora Mirlene Garcia, da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela vacinação no município.

Confira os locais de aplicação da vacina bivalente:

Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h:

UBS Adriana Parque

UBS Arco Verde

UBS Bandeiras

UBS Calixtolândia

UBS Calixtópolis

UBS Jardim Guanabara

UBS Jardim Suíço

UBS JK

UBS João Luiz de Oliveira

UBS Munir Calixto

UBS Santa Maria de Nazareth

UBS Santo Antônio

UBS São Carlos

UBS São Lourenço

UBS Tropical

UBS São José

UBS Vila Formosa

UBS Vila Norte

UBS Vivian Parque

Segunda a sexta-feira, de 7h às 18h:

UBS Arco-Íris

UBS Pirineus

Segunda a sexta-feira, de 7h às 21h:

UBS Anexo Itamaraty

UBS Bairro de Lourdes

UBS Filostro Machado

UBS Parque Iracema

UBS Recanto do Sol

UBS Vila União