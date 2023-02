Ronaldo Caiado participa do evento que oficializa a venda da antiga concessionária, Enel Distribuição, para a Equatorial. Transferência foi assinado por representantes das duas empresas e da Aneel (Fotos: Lucas Diener)

A cobrança aconteceu durante transferência do controle de energia para Equatorial. Etapa conclui processo de venda da empresa, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Novo grupo já está atuando no estado desde janeiro

Publicado: 24.02.2023

O governador Ronaldo Caiado garantiu que vai exigir da Equatorial Energia a prestação de serviço de qualidade e investimentos para melhorar a distribuição de energia em Goiás. “Vamos continuar cobrando soluções para o gargalo da energia em Goiás”, disse Caiado ao pedir que a nova empresa faça os investimentos necessários para que a demanda por energia deixe de ser um impedimento para o desenvolvimento do Estado.

Caiado participou do evento que oficializou a venda da antiga concessionária, Enel Distribuição, para o novo grupo. O documento de transferência foi assinado por representantes das duas empresas e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)- órgão federal responsável pela regulação e fiscalização do setor- em cerimônia realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, nesta quinta-feira (23/02).

A Equatorial Energia comprou a Enel Distribuição em Goiás por quase R$ 1,6 bilhão. Com o fechamento do acordo, ela assumiu, ainda, um total de R$ 5,7 bilhões em dívidas.

“O crescimento de Goiás foi afetado pela falta de energia elétrica”, ressaltou o chefe do Executivo ao lembrar os constantes problemas vivenciados pelos consumidores nos últimos anos.

Venda

A saída da Enel Distribuição de Goiás começou a ser desenhada em meados de 2022, diante do não cumprimento de metas de atendimento estabelecidas pela Aneel.

Com a autorização da venda concretizada pela agência reguladora no mês de dezembro, a Equatorial Energia assumiu o serviço em janeiro deste ano e anunciou um plano de 100 dias para reestruturação das áreas técnicas, operacionais, comerciais e de relacionamento com clientes.

A empresa é responsável pelo atendimento de 237 municípios, que abrigam 3,3 milhões de unidades consumidoras.

Em discurso, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, recapitulou que houve detalhada discussão do assunto, visando a melhor solução para os consumidores, com objetivo de atender a demanda no Estado.

“Hoje é um dia histórico para Goiás. Estado que tem um dos maiores PIBs, um crescimento pujante e a melhoria para qualidade de vida da população só virá com fornecimento de energia elétrica de qualidade”, pontuou.

Melhor serviço

Presidente da Equatorial Energia, Augusto Miranda lembrou que a empresa já é responsável pela distribuição de energia nos estados do Maranhão, Piauí, Pará, Rio Grande do Sul, Alagoas e Amapá e que vai trabalhar para melhorar a qualidade do serviço prestado em Goiás.

“Estamos cientes da responsabilidade, temos obrigação de fazer melhor. Vamos nos empenhar, alocar o capital necessário, fazer os investimentos e alavancar o Estado”, disse.

O presidente da Equatorial em Goiás, Lener Jayme, informou que os investimentos já foram iniciados e obras já estão em andamento, com o objetivo de sanar as deficiências no fornecimento de energia.

“Nossas equipes estão trabalhando diuturnamente para buscar soluções cada vez mais efetivas”, pontuou.

Secretaria de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás