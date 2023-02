Os interessados devem comparecer ao Viveiro Municipal da cidade e as mudas serão disponibilizadas à população enquanto durarem o estoque

Publicado: 24.02.2023

Foto: Victor Augusto

O projeto Troca Consciente está chegando ao fim. Sua última edição está marcada para esta sexta-feira, 24, no Viveiro Municipal de Anápolis, e vai permanecer no local enquanto durar o estoque de mudas. A ação, disponibiliza espécies nativas do Cerrado em troca de materiais recicláveis, eletrônicos ou alimentos não perecíveis. Até o momento, já foram realizadas 13 ações na cidade e doadas 17 mil mudas, coletadas 11 toneladas de recicláveis como alumínio, plástico e eletrônicos, e arrecadada meia tonelada de alimentos.

A iniciativa faz parte do programa Pró-Água, que visa incentivar a população anapolina a plantar árvores na região. O objetivo do programa é reflorestar a cidade, preservar o Cerrado e fazer o descarte correto dos lixos, além de auxiliar as famílias das cooperativas participantes e contribuir com as ações do Voluntários de Coração.

“Estamos plantando algo que irá ficar para as futuras gerações. Além das árvores produzirem frutos, protegerem nossos rios, proporcionarem sombra e produzirem oxigênio, elas embelezam a cidade, nos dando uma qualidade de vida ímpar. Ter o apoio da nossa população nessa campanha, com certeza, é uma esperança para o futuro”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Fabrício Lopes da Luz.

Para realizar a troca, a pessoa pode levar recicláveis como plásticos (garrafas pets, embalagens, garrafas de leite ou embalagens diversas) e alumínio (latinhas ou outros materiais). Na doação entre 20 e 40 unidades desses materiais, serão disponibilizadas 10 mudas e, acima de 41 unidades, 20. Materiais eletrônicos (pilhas, baterias, celulares, teclados, entre outros) de 5 a 15 unidades, 10 mudas e, acima de 16 unidades, serão doadas 20. Além disso, é entregue uma muda para cada quilo de alimento doado.

“Esse programa vem trazendo a biodiversidade para o município com o plantio de árvores, recuperação de nascentes e também com a retirada desses materiais recicláveis dos cursos hídricos e dos aterros, ajudando inclusive, inúmeras famílias. É um programa de extrema importância porque faz com que a própria população tenha uma consciência ambiental completa, tanto com o reflorestamento do nosso município quanto com o descarte correto dos lixos”, comentou o diretor de Meio Ambiente, Thiago Vitorino.

Os interessados poderão escolher mudas de angico, tamarindo, jatobá, amora, caju, bálsamo, jacarandá, moringa, araçá, tamboril, oití, jenipapo, jamelão, guapeva, goiaba, guapuruvu, aroeira, mutamba, ipê (Amarelo, Rosa, Roxo, Branco), café e manga. O projeto já percorreu locais como Parque Ipiranga, Jaiara, distrito de Branápolis, Parque da Liberdade, Joanápolis, Bairro de Lourdes, Interlândia, bairro São João, Goialândia, além de uma edição extra em que foram doadas cinco mil mudas.